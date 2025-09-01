Asesinan brutalmente a la influencer Esmeralda Ferrer junto a su marido e hijos

Brutal asesinato en Guadalajara (México. La influencer Esmeralda Ferrer Garibay y su familia han sido encontrados muertos en el interior de una camioneta el pasado 22 de agosto. La noticia no ha trascendido hasta ahora porque la Fiscalía de Jalisco no había confirmado la identidad de las víctimas.
Los autores del brutal asesinato mataron a la influencer, sus dos hijos y su marido. Con él se está relacionando en estos momentos la línea de investigación principal sobre los asesinatos, según el Ministerio Público.
La Policía está analizando, en el marco de la investigación, las actividades del esposo de la conocida influencer, cuyo trabajo se relacionaba con la compraventa de vehículos y la producción agrícola en Michoacán, según el diario mexicano El Universo.
Ostentación en redes sociales
La camioneta donde la policía encontró los cuerpos de los asesinados se encontraba aparcada en un taller mecánico, cuyo responsables fueron después detenidos y liberados a las pocas horas. Sin embargo, dos de ellos fueron asesinados poco después, al salir de la Fiscalía, en un crimen que se ha atribuido a un comando armado.
La influencer, conocida en TikTok como Esmeralda FG, comenzó su carrera en el mundo de las redes sociales en 2020, y compartió contenido sobre viajes, estilo de vida aspiraciones, cirugías estéticas y su vida familia. En la red social mostraba un estilo de vida ostentoso que cautivó a multitud de seguidores.