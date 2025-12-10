Muere el influencer fitness Alessandro Antonicelli a los 26 años

Luto en las redes sociales. El popular influencer de contenido fitness Alessandro Antonicelli ha muerto a los 26 años. A través de sus perfiles se comprometió a concienciar sobre la enfermedad documentando su forma de afrontar la patología para recaudar dinero destinado a la investigación.
- Barei vuelve a la música con su disco 'Trece'
- Merche presenta su gira 'Tour Abre Tu Mente Deluxe' y su tema 'Tengo fe'
- Cándido Méndez (UGT): "Dentro del Gobierno, el PSOE se está comiendo a la cola del bloque"
- Anthony Ready & Yeigo presentan su tema 'Como Becky'
- El cantante Maik Marel presenta su single debut: 'Hola'
- Martín Escolar presenta 'Píldoras culturales', un libro cargado de curiosidades
- Sofía Martín ('Suerte'): "'Benidorm Fest' me permitió crecer personalmente pero también profesionalmente"
Antonicelli, de origen italiano, ha vivido diagnosticado de una forma agresiva de cáncer óseo durante los últimos dos años. Los mensajes de condolencias se han sucedido rápidamente en redes sociales: "Hoy el mundo se siente un poco más vacío", ha escrito su equipo más cercano.
Activo en redes sociales
El joven influencer había logrado cosechar más de 193.000 seguidores en Instagram y saltó a la fama tras compartir sus entrenamientos. Desde 2023, afrontaba la realidad de su enfermedad, que fue diagnosticada ese mismo año.
"Me diagnosticaron osteosarcoma condroblástico, una forma muy rara de cáncer óseo maligno. Un tipo de cáncer que afecta solo al 0,2 por ciento, dos casos por cada millón de personas", reconocía entonces para dar a compartir su nueva realidad.
Durante su diagnóstico de cáncer, Alessandro Antonicelli evidenció que nunca perdió la esperanza de poder vencer la batalla. Entre algunos tratamientos que recibió, se encuentran la quimioterapia y radioterapia. Sin embargo, las complicaciones derivadas de la enfermedad han terminado costándole la vida.