Muere el influencer fitness Alessandro Antonicelli a los 26 años

Luto en las redes sociales. El popular influencer de contenido fitness Alessandro Antonicelli ha muerto a los 26 años. A través de sus perfiles se comprometió a concienciar sobre la enfermedad documentando su forma de afrontar la patología para recaudar dinero destinado a la investigación.

Antonicelli, de origen italiano, ha vivido diagnosticado de una forma agresiva de cáncer óseo durante los últimos dos años. Los mensajes de condolencias se han sucedido rápidamente en redes sociales: "Hoy el mundo se siente un poco más vacío", ha escrito su equipo más cercano.

Activo en redes sociales

El joven influencer había logrado cosechar más de 193.000 seguidores en Instagram y saltó a la fama tras compartir sus entrenamientos. Desde 2023, afrontaba la realidad de su enfermedad, que fue diagnosticada ese mismo año.

El influencer fitness Alessandro Antonicelli compartió la realidad del cáncer que sufría para concienciar Instagram @pettor_ale

"Me diagnosticaron osteosarcoma condroblástico, una forma muy rara de cáncer óseo maligno. Un tipo de cáncer que afecta solo al 0,2 por ciento, dos casos por cada millón de personas", reconocía entonces para dar a compartir su nueva realidad.

Durante su diagnóstico de cáncer, Alessandro Antonicelli evidenció que nunca perdió la esperanza de poder vencer la batalla. Entre algunos tratamientos que recibió, se encuentran la quimioterapia y radioterapia. Sin embargo, las complicaciones derivadas de la enfermedad han terminado costándole la vida.