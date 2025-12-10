Los Replicantes
Buscar

Noticias

Muere el influencer fitness Alessandro Antonicelli a los 26 años

La muerte del joven influencer ha conmocionado a sus casi 200.000 seguidores con los que compartía sus contenidos.

Muere el influencer fitness Alessandro Antonicelli a los 26 años
El influencer fitness Alessandro Antonicelli Foto: Instagram @pettor_ale
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

10 Diciembre 2025 17:30 (hace 11 horas)

Luto en las redes sociales. El popular influencer de contenido fitness Alessandro Antonicelli ha muerto a los 26 años. A través de sus perfiles se comprometió a concienciar sobre la enfermedad documentando su forma de afrontar la patología para recaudar dinero destinado a la investigación.

Vídeos Los Replicantes

Antonicelli, de origen italiano, ha vivido diagnosticado de una forma agresiva de cáncer óseo durante los últimos dos años. Los mensajes de condolencias se han sucedido rápidamente en redes sociales: "Hoy el mundo se siente un poco más vacío", ha escrito su equipo más cercano.

Activo en redes sociales

El joven influencer había logrado cosechar más de 193.000 seguidores en Instagram y saltó a la fama tras compartir sus entrenamientos. Desde 2023, afrontaba la realidad de su enfermedad, que fue diagnosticada ese mismo año.

El influencer fitness Alessandro Antonicelli compartió la realidad del cáncer que sufría para concienciar
El influencer fitness Alessandro Antonicelli compartió la realidad del cáncer que sufría para concienciar Instagram @pettor_ale

"Me diagnosticaron osteosarcoma condroblástico, una forma muy rara de cáncer óseo maligno. Un tipo de cáncer que afecta solo al 0,2 por ciento, dos casos por cada millón de personas", reconocía entonces para dar a compartir su nueva realidad.

Durante su diagnóstico de cáncer, Alessandro Antonicelli evidenció que nunca perdió la esperanza de poder vencer la batalla. Entre algunos tratamientos que recibió, se encuentran la quimioterapia y radioterapia. Sin embargo, las complicaciones derivadas de la enfermedad han terminado costándole la vida.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Contenidos que te pueden interesar
Islandia también abandona Eurovisión 2025: ya hay cinco países fuera por Israel

Islandia también abandona Eurovisión 2025: ya hay cinco países fuera por Israel

Confirmado por la OCU: el alimento del supermercado que más ha sube en Navidad 2025

Confirmado por la OCU: el alimento del supermercado que más ha sube en Navidad 2025

Muere el influencer fitness Alessandro Antonicelli a los 26 años

Muere el influencer fitness Alessandro Antonicelli a los 26 años

Adiós McDonald's: retira un anuncio de Navidad al salir a la luz que fue realizado con IA

Adiós McDonald's: retira un anuncio de Navidad al salir a la luz que fue realizado con IA

Confirmado por Metro de Madrid: esta es la nueva estación que abre en la capital

Confirmado por Metro de Madrid: esta es la nueva estación que abre en la capital

Alerta alimentaria: retiran estos snacks del supermercado con partículas de metal

Alerta alimentaria: retiran estos snacks del supermercado con partículas de metal

Condenados a 6 años de internamiento los menores que asesinaron a la educadora de Badajoz

Condenados a 6 años de internamiento los menores que asesinaron a la educadora de Badajoz

Qué es el tromboembolismo pulmonar: la enfermedad que sufría Robe Iniesta de Extremoduro

Qué es el tromboembolismo pulmonar: la enfermedad que sufría Robe Iniesta de Extremoduro