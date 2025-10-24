Brutales imágenes: graban la muerte del futbolista Antony Ylano en plena calle

Los Replicantes
La trágica muerte del futbolista con tan solo 20 años ha generado una fuerte conmoción en el mundo del deporte.

Muere el futbolista Antony Ylano Foto: Instagram @antonyylano_05 | Captura (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

24 Octubre 2025 16:08

Luto en el mundo deportivo. El futbolista Antony Ylano ha muerto trágicamente a los 20 años en Brasil. El jugador del Piauí Esporte Clube perdió la vida tras chocar contra una vaca cuando conducía una moto. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 20 de octubre en la carretera BR-343 en el estado de Piauí, en Brasil.

Las imágenes que han difundido las cámaras de seguridad muestran al joven futbolista cuando, por razones que todavía se están investigando, arrolla a una vaca, junto a otras cuatro, mientras se encontraba conduciendo una moto. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida.

El primer informe de la Policía Federal de Carreteras señala que el accidente mortal del futbolista Antony Ylano se produjo cuando regresaba de celebrar el cumpleaños de su padre, a las 03:25 horas de la madrugada.

Mensajes de condolencias

La muerte del futbolista Antony Ylano ha generado una oleada de mensajes de condolencias y despedida para el deportista. El Paiuí, club en el que militaba Antony Ylano, ha publicado un post en el que muestra su "profundo dolor" por la trágica muerte del futbolista.

Antony Ylano contaba con una carrera meteórica en el fútbol
Antony Ylano contaba con una carrera meteórica en el fútbol Instagram @antonyylano_05

"El Club Deportivo Piauí vive un momento de profundo dolor con la pérdida del delantero Antony Ylano", señala el escrito de condolencias, en el que recuerda todas las competiciones que tenía programadas y suspende todas sus actividades en señal de duelo.

Por su parte, la Associaçao Atlética de Altos, uno de los clubes en los que desarrolló su carrera futbolística, también se ha pronunciado en redes sociales: "En este momento difícil, Altos envía sus condolencias y deseos de fortaleza a amigos y familiares", señala Associação Atlética de Altos".

