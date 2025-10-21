Los Replicantes
Muere la estrella del ajedrez Daniel Naroditsky a los 29 años

El conocido jugador de ajedrez logró una meteórica carrera que empezó con un éxito precoz y ha despertado el luto en el sector.

El jugador de ajedrez Daniel Naroditsky Foto: Charlotte Chess Center
Adrián Parrondo

21 Octubre 2025 13:04 (hace 8 horas)

Luto en el mundo del ajedrez por la repentina muerte del ajedrecista Daniel Naroditsky, gran maestro estadounidense, con tan solo 29 años. Su familia ha dado a conocer públicamente la noticia con un comunicado, que también han compartido el Charlotte Chess Center y la federación estadounidense de ajedrez.

Vídeos Los Replicantes

"Con gran tristeza, compartimos el inesperado fallecimiento de Daniel Naroditsky. Daniel fue un talentoso ajedrecista, comentarista y educador, y un miembro muy querido de la comunidad ajedrecística, admirado y respetado por aficionados y jugadores de todo el mundo. Recordemos a Daniel por su pasión y amor por el ajedrez, y por la alegría e inspiración que nos brindó a diario", expresaba el comunicado remitido por su familia.

Una larga carrera que comenzó precozmente

Daniel Naroditsky comenzó con fuerza en el mundo del ajedrez al convertirse en campeón del Mundial Juvenil en categoría sub12 en 2007. Posteriormente, se hizo con la corona en el Campeonato Juvenil de Estados Unidos en 2013.

Después, se consagraría al lograr la condición de Gran Maestro a finales de 2013 tras una actuación destacada en el Abierto de Benasque. Además, logró una beca de ajedrez en la Universidad de Stanford.

Entre los resultados más relevantes, se encuentra el triunfo en el Campeonato de Estados Unidos de 2021 y el Campeonato Nacional de Blitz de Estados Unidos, que también se celebró ese mismo año.

Su fallecimiento ha generado gran conmoción y se han sucedido los mensajes de condolencias. La Fundación Kasparov de Ajedrez, el Saint Louis Chess Club o la FIDE han recordado al jugador tras su fallecimiento.

