Muere un concejal del PP atacado por avispas asiáticas en Irixoa

Ramón Dopico Martínez muere atacado por velutinas y no ha sido el único, la Junta ya ha capturado a miles de avispas reinas.

Muere un concejal del PP atacado por avispas asiáticas en Irixoa
Parroquia de San Lorenzo de Irixoa Foto: Junta de Galicia
Andrea Torrente

17 Octubre 2025 18:43 (hace 38 minutos)

Ramón Dopico Martínez, concejal del gobierno por el PP en Irixoa (A Coruña) ha fallecido trágicamente tras ser atacado por avispas. Los acontecimientos ocurrieron el 15 de octubre y se desarrollaron en el municipio de Teixeiro mientras limpiaba una finca.

Los servicios de emergencias acudieron de inmediato al rescate del concejal, pero no pudieron hacer nada por su vida. Dopico Martínez, concejal de Medio Ambiente y Medio Rural, ha sido enterrado el jueves 16 de octubre en la parroquia de San Lorenzo de Irixoa.

Ataques frecuentes

Parece que no ha sido el único en sufrir estos ataques, en Pontevedra un hombre de 79 años ha muerto en circunstancias parecidas. El hombre estaba limpiando una finca cuando fue atacado por un nido que estaba enterrado de velutinas (avispas asiáticas).

La Junta de Galicia ha informado que se han retirado 14.400 nidos de velutinas y que la captura de las avispas reinas se ha duplicado en estos meses con respecto al año pasado, han atrapado a 230.000 —113.000 en 2024—.

Se recomienda aplicar frío y tomar un antihistamínico en caso de que nos pique una avispa. Las personas alérgicas a la picadura de estos insectos deben tener un cuidado especial porque pueden desarrollar problemas para respirar y una baja de tensión arterial; por eso, deben llevar un kit anafiláctico con adrenalina por si fuera necesario.

