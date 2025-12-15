Los Replicantes
Muere el actor vallisoletano Nacho Llàcer Enjuto a los 29 años

El actor vallisoletano comenzó muy joven en el mundo de la interpretación, y su repentina muerte ha causado gran conmoción.

El actor Nacho Llàcer Enjuto Foto: Actor Nacho Llácer Enjuto
Adrián Parrondo

15 Diciembre 2025 17:14 (hace 10 horas)

Luto en el mundo de la interpretación. El actor vallisoletano Nacho Llàcer Enjuto ha muerto a los 29 años en un accidente de tráfico en Kenia, que se produjo el pasado 2 de diciembre, cuando se encontraba de viaje en el país.

Su hermano Gaby ha compartido la triste noticia a través de las redes sociales: "Hola a todos, soy Gaby, el hermano de Nacho. Siento mucho comunicaros que Nacho ha fallecido. A sus amigos y personas cercanas, muchas gracias por formar parte de su vida. No os merecéis enteraros así; lo sentimos mucho, pero no hemos encontrado otra manera de haceros llegar la noticia".

El actor Nacho Llàcer Enjuto ha fallecido a los 29 años Actor Nacho Llácer Enjuto

Su repentina muerte ha generado gran conmoción entre sus compañeros de profesión, así como en su entorno personal. "Nos ha dejado Nacho Llàcer, nuestro Mago de Oz, Sr. Conejo, Hado de Vainilla, Gato con botas, Adivino, y tantos y tantos personajes", ha escrito la compañía Peloki, donde trabajó. "El legado que dejas es tan grande como lo fue tu luz, tu humildad, tu talento, tu generosidad y tu amor hacia las artes escénicas y hacia los demás", han compartido .

Una vida dedicada a la interpretación

Nacho Llàcer Enjuto comenzó desde los 15 años su vida en el mundo de la interpretación, iniciándose en el Teatro Escalante de Valencia. Desde entonces, comenzó a construir un perfil polifacético, combinando su pasión con estudios en fisioterapia, terapia manual y osteopatía para artistas escénicos.

Durante su trayectoria se formó en teatro musical, teatro físico, comedia dell'arte, máscara neutra, circo, improvisación, esgrima escénica y deportiva, acting ante la cámara, así como dirección escénica y de casting, entre otras disciplinas. Además, trabajó como cuentacuentos, animador infantil y creador de proyectos audiovisuales.

A lo largo de sus últimos años, colaboraba activamente con Invictus Designs Productions, de Víctor Marín, así como con Producciones Kugo, dirigida por Abraham Lacalle. Además participó en proyectos como 'Cama para tres', Escalada Martín o Detap.

