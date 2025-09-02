Muere el actor Graham Greene ('Bailando con lobos') a los 73 años

El mítico actor Graham Greene (1952) ha muerto a los 73 años en un hospital en Toronto (Canadá) tras una larga enfermedad, según ha confirmado el portal especializado en noticias de sociedad TMZ.

Greene era conocido por su participación en 'Bailando con Lobos', donde interpretaba a Kicking Bird, papel con el que logró la nominación al Oscar como mejor actor de reparto y que fue clave en su carrera.

Antes de ejercer como actor, también trabajó en varios empleos, desde electricista de sonido hasta obrero. Estudió arte dramático en el Centro de Teatro de Toronto en la década de 1970 y después empezó en radio y teatro, especialmente en producciones de temática indígena.

Carrera hacia el estrellato

Graham Greeene saltó a la fama en la década de 1980 por sus apariciones en las películas 'Running Brave' y 'Revolution', protagonizada por Al Pacino. Además, ha tenido interpretaciones en 'Milagros inesperados', 'Corazón trueno', 'Wind River', 'La saga Crepúsculo: Luna nueva' o en 'The Last of Us', popular serie de HBO.

Greene ha trabajado en la televisión en Canadá y Estados Unidos y es un referente de la representación indígena en el cine de Hollywood. En varias entrevistas lamentó que le costaba lograr papeles más allá de los "típicos indios", pero con el tiempo ha logrado ser un intérprete de reconocimiento internacional.