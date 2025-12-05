Muere el actor Ethan Browne a los 52 años

Luto en el mundo del espectáculo. El actor Ethan Browne ha muerto a los 52 años, como ha confirmado su padre, el cantante Jackson Browne, a través de redes sociales. A pesar de que no ha explicado las causas de su muerte, el intérprete fue encontrado inconsciente en su propia vivienda el martes 25 de noviembre y falleció al día siguiente.

El actor Ethan Browne fue hallado muerto en su vivienda Instagram @atlas143

"Con profundo dolor compartimos que en la mañana del 25 de noviembre de 2025, Ethan Browne, el hijo de Jackson Browne y Phyllis Major, fue encontrado inconsciente en su casa y ha fallecido. Pedimos privacidad y respeto para la familia en este momento difícil. No hay más detalles disponibles en este momento", ha escrito el actor en una publicación en redes sociales.

Una carrera en el mundo del espectáculo

Ethan Browne trabajó como modelo para diseñadores como Isaac Mizhari y también participó en la película 'Hackers' en 1995, protagonizada por Angelina Jolie y Jonny Lee Miller. Además, su carrera como actor incluye otros trabajos como la película 'Raising Helen' o la serie de televisión 'Birds of Prey'.

Además, el fallecido también siguió los pasos de su padre en el mundo de la música. Formó parte del dúo Alain Zane con Cat Colbert, cuyo padre, Charles Colbert, tocó el bajo para Harry Belafonte, entre otros. El dúo lanzó su álbum debut, 'Right Before Your Eyes', en 2022.

En Instagram, Ethan Browne mostraba habitualmente sus sesiones de entrenamiento y solía presumir de su aspecto físico. Era también muy aficionado a las motos, la guitarra, y mostraba su amor absoluto por su perro.

Su vida estuvo marcada siempre por el suicidio de su madre, Phyllis Major, cuando era muy pequeño y ella tenía 30 años de edad. Ethan tenía apenas dos años y su padre se encontraba de gira