Los Replicantes
Buscar

Noticias

Muere el actor Ethan Browne a los 52 años

Su padre, el cantante Jackson Browne, ha compartido la repentina noticia sobre su fallecimiento en redes sociales.

Muere el actor Ethan Browne a los 52 años
El actor Ethan Browne Foto: Instagram @atlas143
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

05 Diciembre 2025 17:23 (hace 8 horas)

Luto en el mundo del espectáculo. El actor Ethan Browne ha muerto a los 52 años, como ha confirmado su padre, el cantante Jackson Browne, a través de redes sociales. A pesar de que no ha explicado las causas de su muerte, el intérprete fue encontrado inconsciente en su propia vivienda el martes 25 de noviembre y falleció al día siguiente.

Vídeos Los Replicantes
El actor Ethan Browne fue hallado muerto en su vivienda
El actor Ethan Browne fue hallado muerto en su vivienda Instagram @atlas143

"Con profundo dolor compartimos que en la mañana del 25 de noviembre de 2025, Ethan Browne, el hijo de Jackson Browne y Phyllis Major, fue encontrado inconsciente en su casa y ha fallecido. Pedimos privacidad y respeto para la familia en este momento difícil. No hay más detalles disponibles en este momento", ha escrito el actor en una publicación en redes sociales.

Una carrera en el mundo del espectáculo

Ethan Browne trabajó como modelo para diseñadores como Isaac Mizhari y también participó en la película 'Hackers' en 1995, protagonizada por Angelina Jolie y Jonny Lee Miller. Además, su carrera como actor incluye otros trabajos como la película 'Raising Helen' o la serie de televisión 'Birds of Prey'.

Además, el fallecido también siguió los pasos de su padre en el mundo de la música. Formó parte del dúo Alain Zane con Cat Colbert, cuyo padre, Charles Colbert, tocó el bajo para Harry Belafonte, entre otros. El dúo lanzó su álbum debut, 'Right Before Your Eyes', en 2022.

En Instagram, Ethan Browne mostraba habitualmente sus sesiones de entrenamiento y solía presumir de su aspecto físico. Era también muy aficionado a las motos, la guitarra, y mostraba su amor absoluto por su perro.

Su vida estuvo marcada siempre por el suicidio de su madre, Phyllis Major, cuando era muy pequeño y ella tenía 30 años de edad. Ethan tenía apenas dos años y su padre se encontraba de gira

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Contenidos que te pueden interesar
Muere la influencer Pyari Maryam a los 26 años

Muere la influencer Pyari Maryam a los 26 años

Quién fabrica el mazapán del supermercado: Mercadona, El Corte Inglés, Carrefour...

Quién fabrica el mazapán del supermercado: Mercadona, El Corte Inglés, Carrefour...

Sale a la luz la identidad de los detenidos por el asesinato del pequeño Lucca en Almería

Sale a la luz la identidad de los detenidos por el asesinato del pequeño Lucca en Almería

Muere el actor Ethan Browne a los 52 años

Muere el actor Ethan Browne a los 52 años

Benidorm Fest 2026 ya tiene presentadores: ¡Descúbrelos!

Benidorm Fest 2026 ya tiene presentadores: ¡Descúbrelos!

Adiós HBO Max: Netflix compra Warner Bros y se hace con el control de la plataforma

Adiós HBO Max: Netflix compra Warner Bros y se hace con el control de la plataforma

Sale a la luz la respuesta de Mazón al comunicarle la catástrofe de la DANA: "Cojonudo"

Sale a la luz la respuesta de Mazón al comunicarle la catástrofe de la DANA: "Cojonudo"

Adiós a pagar EMT Madrid y Bicimad: gratis este día de diciembre

Adiós a pagar EMT Madrid y Bicimad: gratis este día de diciembre