Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II

Brutal ataque en las prisiones españolas que evidencia la situación compleja a la que se enfrenta el personal encargado de su cuidado. Un funcionario del centro penitenciario Sevilla II (Morón de la Frontera, Sevilla), ha sido agredido por un interno que le golpeó y propinó varias mordidas. Además, ha sufrido la fractura de dos costillas.

La agresión ocurrió el pasado 30 de agosto alrededor de las 17:00 horas en el módulo del centro, según ha denunciado la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP).

Los hechos ocurrieron tras la bajada de celdas, cuando los funcionarios estaban en la sala de día. En ese momento, el interno desafió a los funcionarios con frases como: "Me estáis castigando, no me dejáis dormir porque me tenéis activado" o "Apagadme de una vez, dejadme dormir".

A pesar de que los funcionarios realizaron varios intentos para calmar a este interno, la situación se fue caldeando y el preso se puso todavía más tenso. En un momento dado, agarró por el cuello a uno de los funcionarios, le propinó golpes en el costado, mordió el brazo e incluso le llegó a romper dos costillas.

Asistencia hospitalaria

La situación finalmente terminó gracias a la intervención del Jefe de Servicios, que logró reducir al interno. "El funcionario fue asistido en la enfermería del centro penitenciario, requirió asistencia hospitalaria y además deberá realizarse un seguimiento médico durante el periodo de un año para verificar si ha sufrido algún tipo de contagio biológico tras ser mordido por el interno", indica un comunicado de los sindicatos.

En el escrito también denuncian que en solo "dos meses han dado lugar 4 agresiones graves en el centro", por lo que han reclamado potenciar medidas destinadas a prevenir este tipo de situaciones. También reclaman inversión en defensa para el personal del centro y el traslado urgente de este interno a otro centro, entre otras.