Un hombre quema a su ex pareja en un coche tras dejarla inconsciente en Segovia

La Guardia Civil busca desde la primera hora del jueves, 4 de septiembre, a un hombre que presuntamente intentó acabar con la vida de su ex pareja prendiendo fuego a un vehículo en Cuéllar (Segovia). La mujer, de 50 años, permanece hospitalizada en estado grave después de haber sido rescatada del vehículo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 07:38 horas de la mañana en un aparcamiento del polígono industrial de Prado de Vera. Varias personas vieron el coche ardiendo y se acercaron para sacar a la víctima del vehículo, así como alertaron inmediatamente a los servicios de emergencia.

Por este motivo, el servicio de Emergencias de Castilla y León (112) movilizó a bomberos de Segovia, al equipo de la Guardia Civil (COS) y a emergencias sanitarias Sacyl, que desplazó una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y a personal médico de Cuéllar. La rápida actuación fue vital para salvar la vida a la mujer, que fue trasladada a un hospital y, a pesar de que su estado es grave, permanece estable.

Violencia de género

La Delegación del Gobierno ha indicado que este es un posible caso de violencia de género. La víctima había estado incluida en el sistema VioGén, aunque su caso aparecía como inactivo en el momento del ataque.