Confirmado por la OCU: este es el mejor pan de torrijas del supermercado

Adiós al frío porque la Semana Santa ya está a la vuelta de la esquina y muchos ya están pensando en el dulce más típico de estas fiestas. Se trata de las torrijas, el plato más habitual durante estas semanas y para el que cada familia tiene una receta especial.

A pesar de que cada uno aporta su toque personal, hay una cuestión que no pasa nadie por alto. Elegir el pan adecuado es fundamental para preparar este postre tan delicioso, sobre todo si buscamos la textura perfecta para disfrutar. Es decir, que sena tiernas por dentro pero firmes para soportar la fritura sin romperse.

En el supermercado podemos encontrar multitud de variedades, que están disponibles en los lineales de marcas reconocidas como El Corte Inglés, Carrefour, DIA, Aldi, Lidl, Supercor, Alcampo, Consum, Eroski o Ahorramás. Sin embargo, no todas son iguales en calidad, textura o sabor.

El mejor pan de torrijas del supermercado, según la OCU

Con el objetivo de encontrar el mejor producto en su categoría, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado un estudio en el que ha analizado una decena de panes especiales de torrija, todos vendidos en supermercados españoles.

El estudio analiza diferentes factores que son fundamentales para este tipo de producto. Se trata de la resistencia al empapado de la leche, al rebozado y a la fritura. Son características que se obtienen de combinar harina de fuerza con miga de alveolo más pequeño y uniforme.

Estas características son comunes en todos los productos y el precio no supera en mucho a la barra de pan tradicional, algo que la OCU valora positivamente. Sin embargo, no todos los productos comparten un etiquetado lo suficientemente claro o el número mínimo de aditivos.

Con todo, la OCU señala dos productos como los mejores del mercado. Por un lado destaca el Pan Especial Torrijas de Hacendado, con un precio de 1,13€/500g, sin aromas artificiales, indicaciones de cocinado y buena nota en cocinado y cata; aunque con algunos conservantes y antioxidantes como contraprestación.

Por otro, se encuentra el Pan de Torrijas de Carrefour con un precio de 1,99€/350g. Destaca que es el mejor en la prueba de cocinado y degustación, con un aspecto jugoso y agradable sabor a cítrico. Pero, como contraprestación, indican que recurre a aromas de cítrico y algún aditivo.

Los mejores panes de torrijas del supermercado: Mercadona y Carrefour Mercadona | Carrefour

"El empleo de ciertos aditivos no es malo, algunos conservantes y antioxidantes ayudan a prolongar la vida útil del alimento", indica la OCU en su estudio. Entre los panes analizados, se han encontrado productos que emplean además aditivos innecesarios, hasta siete en algún producto, algunos incluso no recomendables por afectar al organismo o estar asociados a reacciones no deseables. Se trata del E211, E471, E472e, E481i y E1414. La OCU también advierte de azúcar invertido, dextrosa, maltodextrina o almidón, que no están relacionados con la receta tradicional.