Esta ciudad española se alza como la más feliz de Europa: "Ideal para una escapada"

España destaca por su clima, gastronomía y calidad de vida. Nuestro país cuenta con uno de los cielos más soleados de Europa y garantiza el acceso universal a servicios fundamentales, como la sanidad o la educación.

Por este motivo, nuestro país es un gran receptor de turistas, que visitan cada año nuestro territorio para conocer de primera mano España y su diversidad: desde templos góticos a castillos medievales o palacios de la época musulmana.

Pero ahora, una ciudad se cuela en lo más alto del ranking por un motivo muy destacado. Está siendo considerada fuera de nuestras fronteras como la ciudad más feliz del mundo. Y está generando gran expectación por una visita.

Esta es la ciudad más feliz del mundo: está en España

La publicación internacional Time Out ha elaborado un estudio y sus conclusiones son claras. La ciudad más feliz de Europa es Sevilla, que además se corona como la novena en todo el mundo y se alza como una gran oportunidad para una escapada.

El estudio de Time Out ha contado con las experiencias y opiniones de más de 18.000 residentes a nivel internacional. A ellos se les ha preguntado sobre diversas afirmaciones, como "me siento más feliz en mi ciudad que en otros lugares en los que he vivido", "la gente de mi ciudad parece positiva", "encuentro alegría en las experiencias cotidianas que ofrece mi ciudad", "la sensación de felicidad en mi ciudad ha crecido mucho recientemente" o "mi ciudad me hace feliz".

Sevilla se corona como la ciudad más feliz de Europa, según Time Out Pexels

Después de recopilar todas las respuestas, el claro vencedor es Sevilla. "El 86% de los residentes con los que hablamos dijeron que encontraban alegría en lo cotidiano y que sus vecinos parecían positivos, mientras que el 74% coincidió en que la sensación de felicidad había aumentado últimamente", señala la publicación.

El estudio también recalca que el 91% de los sevillanos que fueron encuestados aseguraron que la ciudad los hacía felices, pero que "está lejos de ser el único lugar alegre para vivir en España". Sin embargo, los datos evidencian todo lo contrario.

Otras ciudades en el top: estas son las más felices de España

El ranking internacional destaca también las ciudades que se sitúan en el top de las más felices del mundo. Muchas de ellas no se encuentran en Europa, de hecho, ninguna en el viejo continente copa el top-5. Las recogemos desde el número uno.

Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

Medellín (Colombia)

Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

Ciudad de México (México)

Bombay (India)

Pekín (China)

Shanghái (China)

Chicago (Estados Unidos)

Sevilla (España)

Melbourne (Australia)

Brighton (Reino Unido)

Oporto (Portugal)

Sídney (Australia)

Chiang Mai (Tailandia)

Marrakech (Marruecos)

Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

Hanói (Vietnam)

Yakarta (Indonesia)

Valencia (España)

Glasgow (Reino Unido)

El artículo de Time Out también destaca otras ciudades de España. Los otros municipios que se cuelan en lo alto de la lista son Valencia en el cuarto lugar, Bilbao en el séptimo y Madrid en el décimo. "La información más impactante de nuestra investigación provino de Bilbao. El cien por cien de las personas con las que hablamos en la ciudad vasca dijeron que eran más felices en Bilbao que en cualquier lugar. Seguramente son los pintxos", resalta la publicación.

Además, la publicación también recoge otras ciudades a nivel internacional. En este ranking, Sevilla está posicionada en el noveno puesto, junto a Valencia, que está en el 19. "Son dos parajes naturales mediterráneos con una amable sociedad abierta a todos los visitantes, tradicionales celebraciones y gastronomías únicas e ideales para una escapada", indica el medio.