Silvestre Dangond: "Cabe preguntarse si un artista hace lo que le nace o sigue tendencias"

El cantante Silvestre Dangond, rey del vallenato, trae el lanzamiento de sus nuevas colaboraciones que están siendo tendencia, con la cantante Emilia ('Vestido Rojo') y Cain León ('Cosas sencillas'). Dos temas que representan un puente entre lo rompedor y más tradicional y que suponen un nuevo éxito en la carrera de un intérprete que ya cuenta entre sus colaboraciones con nombres como Maluma, Nicky Jam, Thalía o Natti Natasha.

Referente global del género, Silvestre Dangond llega ahora a España con motivo de una gira en la que recorrerá Madrid (12 de julio), Barcelona (17 de julio) y Pontevedra (19 de julio). "Después de tanto tiempo sin venir, creo que va a ser una gira muy exquisita", reconoce el intérprete. Charlamos con él para conocer todos los detalles.

¿Cómo te planteas esta gira por España? ¿Qué van a poder ver tus seguidores?

Después de tanto tiempo sin venir, creo que va a ser una gira muy exquisita. Va a ser muy robusta a nivel de show y canciones. Después de venir en tantas ocasiones, en esta hay un espacio tan importante, por ejemplo, como el Movistar Arena, por lo que va a ser una oportunidad para entretener todos los que vengan y que salgan satisfechos.

Uno de los temas que lanzas es 'Vestido Rojo', en el que colaboras con Emilia. ¿Cómo surgió este proyecto? Quizás a priori tenéis estilos diferentes...

La magia de nuestras colaboraciones es la oportunidad de conectar con un público que no me conocía

Emilia ahora está pasando por un gran momento y para nadie es un secreto todo lo que ha luchado. Yo le agradezco que haya aceptado la colaboración, la magia de estos trabajos es la oportunidad de conectar con un público que no me conocía. Le agradezco enormemente que haya puesto su gratino de arena.

Silvestre Dangond arranca una gira musical por España .

También has lanzado recientemente otro tema, 'Cosas sencillas', con Carin León. ¿Cómo ha sido trabajar con él?

Con Carin nos conocemos desde Valledupar, en una parranda, fue en pleno festival de vallenato. Es un full fanático del género. Creo que tenía ganas de grabar un tema así. En un primer momento iba a ser una canción regional, pero surgió un vallenato. A mí me puso más contento, porque se vino a mi mundo y él es un cantante demasiado universal, muy polifacético.

Me surge la impresión de escuchar tus dos últimos lanzamientos de que 'Vestido Rojo' tiene un tono más rompedor o moderno, mientras que 'Cosas sencillas' tira más de las raíces. ¿Lo compartes? Si es así, ¿por qué apostaste por ello?

No lo planteé como tal, todo lleva nuestro sentir y surgió de ese modo. Yo quise aprovechar la oportunidad con Carin León para no salirme mucho de la tangente y poder darle el valor al vallenato que se merece, el que realmente nos gusta, el auténtico.

Te has alzado como un referente en el vallenato. ¿Qué supone para ti este género?

Siento como, si de pronto, hacen falta más artistas convencidos de que se puede llevar el vallenato a nivel internacional

Bueno, realmente, el vallenato viene sonando desde hace muchos años. Por ejemplo, Carlos Vives fue el primero que vendió el vallenato al mundo, lo combinó y evolucionó. Ahora, intentamos mantener la llama viva del género. Siento como, si de pronto, hacen falta más artistas convencidos de que se puede llevar este género a nivel internacional. Nunca es tarde, yo lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo, he venido combinando mucho el vallenato con un género urbano.

Qué importante siempre la fusión de estilos para conectar a los jóvenes con algunas tradiciones y hacerlas suyas

Sí, al final todos los artistas tienen la oportunidad de expresar y decir qué es lo que quieren. Hay que preguntarse hasta qué punto estás convencido de lo que quieres hacer y el motivo por el que lo haces. Si buscas seguir una tendencia o te nace. Y yo todo lo que he hecho es porque me nace.

Esa fusión de estilos también la hemos visto en 'Vivir Bailando' en 2019, con gran repercusión también en tu carrera, donde también colaboraste con Maluma. ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Cómo recuerdas aquel tema?

Como buenos colombianos, Maluma y yo, trabajando en el mismo equipo, tuvimos buena sintonía

Como buenos colombianos que somos, se siente el favor de la tierra, cómo está latente. Maluma y yo, como estábamos trabajando en el mimo equipo, tuvimos buena sintonía y fue más fácil para nosotros la colaboración.

Tampoco puedo olvidar otro de tus éxitos, 'Cásate Conmigo', con Nicky Jam, un tema que ya acumula casi 800 millones de reproducciones en Youtube y ha sido un éxito en Estados Unidos. ¿Cómo viviste entonces el furor que despertó ese tema? Todavía se sigue escuchando en todos lados...

Sí, esa ha sido creo que la canción más importante en toda mi carrera. No tanto por visualizaciones, sino por la historia que irá de generación en generación. La historia de la canción edifica mucho y pienso que es por eso me siento tan orgulloso de que tuvo y su éxito.

No sé si compartes conmigo que en estos momentos la música latina está viviendo un momento de esplendor, de auge en España y también a nivel europeo. ¿Se podría hablar de una época dorada?

La gente se está preocupando de escuchar y averiguar sus raíces y el por qué de muchas cosas

Yo creo que no es solo la música latina. En general, la gente se está preocupando de escuchar y averiguar sus raíces y el por qué de muchas cosas. Están regresando los instrumentos, los ritmos y sonidos culturales de todos los lugares. Igual ocurre en América Latina.

Recientemente ha sido noticia el asesinato del cantante Diego Armando Pineda, que ha generado mucha conmoción. Fue muy sonada tu reacción en redes sociales, le dedicaste un emotivo mensaje de despedida...

Era hermano de mi corista de toda la vida. Fue un momento difícil. Yo los apoyé mucho en varios programas de televisión, escribían y les brindaba apoyo. Lastimosamente, cuando salía hacia Madrid, me dieron la noticia a las cuatro y media de la madrugada. En ese momento tuve mucha confusión a nivel emocional, a veces renegamos tanto, y me entra el afán de vivir.

A lo largo de tu carrera has ganado 3 premios Grammy Latino. ¿Hay algún certamen o premio que esté entre tus metas?

Ninguno, necesito comenzar a procesar todo lo que he vivido en estos primeros seis meses del año. Voy a comenzar con mis giras, con mi tour. Lo que se viene ahora es música y fiesta.

Creo que hay un tema pendiente contigo y Karol G. ¿Nos puedes adelantar algún detalle sobre cuándo lo podremos escuchar? ¿Cómo fue ese trabajo?

Sí, ese tema está pendiente. Esperemos que las cosas se den y que Karol G encuentre el momento especial para hacerlo, ella tiene la canción. En cualquier momento se dará. Ella me imagino que ahora está preparando un álbum. Hace tiempo que no le pregunto, pero realmente he estado desconectado porque he trabajado muy fuerte durante estos primeros seis meses.

Tienes una carrera amplia con mucha experiencia, antes te he comentado sobre los premios, pero... ¿hay algún sueño que tengas pendiente?

No tengo sueños pendientes, vivo el día a día

Yo no tengo sueños pendientes. Como vivo el día a día, recibo todo lo que venga. Lo que llegue será bienvenido y lo que se va, también. Lo que no se dé, tampoco se dará y no tiene mayor importancia.