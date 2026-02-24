Postcode: "Transmitimos desde una isla, pero soñamos a lo grande"

Desde Tenerife hacia el mundo. Así se presenta Postcode, una banda que lleva más de una década construyendo su sonido y que ahora cristaliza ese recorrido en su primer álbum, 'Broadcast from Nowhere'. Un debut que funciona como carta de presentación y como declaración de intenciones: pop-rock en inglés, vocación internacional y una identidad forjada desde la periferia.

El título del disco no es casual. "Emitir desde ningún lugar" es, en realidad, emitir desde una isla en medio del Atlántico, lejos de los grandes centros de la industria musical. Desde ahí han tejido un proyecto independiente que les ha llevado a grabar y trabajar entre Tenerife, Londres, Dublín o México, colaborando con nombres de peso en la producción internacional.

En el marco de la presentación del álbum en Madrid (con parada en la sala Villanos) y tras su reciente paso por escenarios emblemáticos del Reino Unido, el grupo repasa su trayectoria, sus influencias y sus próximos retos. Hablan de amistad, de resistencia y de la convicción de que las oportunidades no se esperan: se buscan.

1. Lanzáis vuestro primer álbum, 'Broadcast from Nowhere'. ¿Por qué este título y qué vamos a encontrar en el disco?

El álbum se titula así porque somos de Tenerife. Sacar un disco de este estilo desde una isla en medio del Atlántico puede parecer inusual. La idea es que estamos enviando una señal desde un lugar remoto hacia el mundo. Cantamos en inglés y eso nos ha abierto puertas en Londres o México, pero todo nace en Tenerife. El disco refleja justo eso: quiénes somos y desde dónde venimos.

2. Cantáis en inglés. ¿Os planteáis hacerlo también en español?

Sí, claro. Desde el principio escuchamos mucha música en inglés y por eso componemos así de forma natural. Pero no nos limita. Ya tenemos versiones en español de algunos temas del disco y, dependiendo de la acogida, habrá más canciones en español en el futuro.

3. ¿Cuáles son vuestras principales influencias?

Son muy variadas. Desde Bruno Mars, Coldplay o The Weeknd hasta Rosalía. Cada miembro tiene referentes distintos, y eso se nota en el disco. Hay temas más dance, otros más funky, otros más rock o más pop. Intentamos que, pese a la mezcla, cuando escuches el álbum suene a Postcode.

4. El disco implica un paso importante en vuestra carrera. ¿Cómo vivís este momento?

Es un hito enorme. Llevamos más de diez años trabajando en canciones, creciendo como banda. Sacar ahora este álbum es muy especial. Estamos expectantes por ver la reacción del público, sobre todo en directo, que es donde realmente se prueba todo.

5. Habéis trabajado con Ruadhri Cushnan y Stuart Hawkes. ¿Cómo fue esa experiencia?

Increíble. Ruadhri ha trabajado con artistas de primer nivel y que se interesara por nuestro proyecto fue una locura. Lo mismo con Stuart Hawkes en Londres. Que profesionales con esa trayectoria escuchen el disco y se impliquen tanto te da mucha confianza y energía para seguir.

6. También habéis tocado en Londres en salas icónicas. ¿Qué significó esa experiencia?

Fue como un testeo del directo. Tocamos en espacios con mucha historia y eso impone, porque sabes quién se ha subido ahí antes. Pero la acogida fue muy buena. Nos sirvió para pulir el show y llegar más preparados a los siguientes conciertos.

7. ¿Cómo veis el mercado musical actual?

Nuestra experiencia está siendo positiva. Hemos hecho mucha prensa, radio, televisión... Las oportunidades están ahí, pero hay que salir a buscarlas. Nosotros intentamos aprovechar cada puerta que se abre.

8. ¿Cómo surgió el nombre del grupo?

Postcode no viene literalmente de "código postal", sino de la idea de la ruta que haces después de que algo no salga como esperabas. Hemos tenido momentos en los que parecía que todo iba a despegar y luego no. Ese camino posterior, esa resiliencia, es un poco el espíritu del nombre.

9. Sois cuatro miembros y amigos desde hace años. ¿Cómo se mantiene el equilibrio?

Primero somos amigos y luego banda. Nos conocemos desde el conservatorio, el instituto... Todo fue muy orgánico. Siempre intentamos escucharnos y respetarnos. Lo complicado en un grupo es conseguir que cada canción tenga un poco de todos, pero también es lo que la hace especial.

10. Si tuvierais que elegir un tema del disco que os represente especialmente...

Es difícil porque son muy distintos entre sí. Depende a quién preguntes te dirá uno diferente. Personalmente, me quedo con 'Dancing All Night Long', 'Hold My Hand' y 'What Will You Do?', pero lo bonito es que cada oyente conecta con una distinta.

11. ¿Tenéis algún ritual antes de salir al escenario?

Sí (risas). Damos una vuelta corriendo alrededor del recinto antes de tocar. Empezó como una broma y ahora lo hacemos siempre. Cuando sea en un estadio... ya veremos cómo lo gestionamos.

12. ¿Tenéis colaboraciones soñadas?

Hemos estado en contacto con Maná y fue una experiencia muy bonita, aunque no se materializó. También nos encantaría hacer algo con Siloé. Estamos abiertos a colaborar con artistas que nos inspiren.

13. ¿Y un sueño como banda?

Hay quien sueña con cantar en el Royal Albert Hall. Pero, en general, queremos seguir creciendo, tocar en grandes escenarios y llevar nuestra música lo más lejos posible.

14. ¿Qué próximos pasos podemos esperar?

Tenemos varios festivales cerrados en Tenerife, como Peñón Fest y M-POP, además de más fechas que iremos anunciando. Ahora mismo estamos centrados en presentar el disco y en que la gente lo descubra en directo.

Con 'Broadcast from Nowhere', Postcode no solo lanza un disco: envía una señal de creatividad, independencia y ambición desde Tenerife hacia el mundo. Entre experiencias en Londres, colaboraciones con grandes productores y la cercanía de su público, la banda demuestra que el lugar de origen no limita el alcance de la música, y que la amistad y la persistencia son el motor que hace que su señal llegue cada vez más lejos.