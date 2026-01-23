Gon Abril ('Lo que de verdad importa'): "La música nace cuando algo dentro te incomoda"

En un momento en el que la música independiente busca nuevas formas de conectar con el público, el cantante Gon Abril se abre paso con un discurso honesto y emocional. Su último tema, 'Lo que de verdad importa', publicado en Navidad, ha logrado posicionarse en un lugar destacado dentro del indie en Spotify, confirmando una conexión creciente con los oyentes.

El cantante vallisoletano atraviesa una etapa de madurez artística en la que apuesta por un sonido más orgánico y analógico, alejado de producciones excesivas y más cercano a su identidad real. Una evolución que ya se intuía en su EP 'Cotidiano' y que ahora se consolida con nuevas canciones que miran hacia dentro.

Al compaginar su carrera musical con la Medicina, Gon Abril reivindica la vocación como eje común de ambas disciplinas. En esta entrevista habla de inspiración, raíces, referentes, sueños y del proceso creativo que atraviesa en un momento vital de cambios personales y artísticos.

1. 'Lo que de verdad importa' vio la luz en Navidad y habla de emociones muy profundas. ¿Cómo surge este tema y qué querías transmitir?

De alguna manera quise representar aquello que realmente importa. A toda la gente importante en mi vida, la que me aporta algo y me recuerda por qué estamos aquí, qué es lo que nos hace sentir especiales.

2. En 2024 publicaste el EP 'Cotidiano', con un enfoque muy personal. ¿Cómo describirías la evolución entre ambos trabajos?

Sobre todo desde el punto de vista musical. Ahora es mucho más orgánico y analógico, más fiel a lo que realmente soy, sin un sonido tan producido. Es el momento en el que más a gusto me siento, porque hay una conexión real entre lo que quiero decir y cómo suenan las canciones.

3. También has lanzado un tema en homenaje a tu ciudad natal, Valladolid. ¿Qué importancia tiene para ti?

Es muy gratificante poder agradecer, a través de una canción, todo lo que te ha dado tu ciudad. Me hacía ilusión describir sus lugares más emblemáticos y dedicárselo a la gente con la que comparto raíces. Era algo que tenía pendiente y que por fin he podido cumplir.

4. Tus canciones tienen una carga emocional muy cercana. ¿De dónde nace esa inspiración?

La inspiración depende mucho del momento personal. Las canciones que han salido y las que están por venir nacen en una época de cambios. Cuando no estás del todo cómodo y hay algo dentro de ti diciéndote cosas, es desde esa incomodidad desde donde realmente puedes escribir.

5. ¿Tienes algún ritual o manía a la hora de componer?

No tengo manías concretas, pero sí compongo más por la noche. Durante el día no me siento tan cómodo. Por la noche, cuando todo está en silencio y en calma, es cuando realmente me encuentro con lo que empiezo a escribir.

6. Estudiaste Medicina y has desarrollado tu carrera musical en paralelo. ¿Qué te aporta cada mundo?

Son mundos muy diferentes, pero la Medicina me mantiene con los pies en el suelo. Me hace ser consciente del tiempo, la dedicación y la vocación que implican ambas cosas. Ese es el nexo de unión: hacer las cosas con pasión porque realmente quieres hacerlas.

7. ¿Qué canción dirías que te define mejor como artista en este momento?

'La Tormenta'. Con ella empezó el año pasado esta nueva etapa de madurez artística y personal. Representa muy bien ese cambio hacia un sonido más orgánico y esa sensación de estar en medio de una tormenta, que es justo lo que transmite.

8. ¿Cómo valoras la situación actual del indie en España?

Creo que cada vez tiene más protagonismo, aunque muchas cosas etiquetadas como indie se acercan más al pop. A mí me parece genial. Estoy muy contento de que la última canción haya funcionado tan bien, porque significa que estamos haciendo las cosas bien y que hay conexión con la gente.

9. ¿Te planteas explorar otros géneros en el futuro?

De momento estoy muy a gusto haciendo lo que hago. Quién sabe, igual dentro de unos años cambio, pero ahora mismo quiero disfrutar y seguir explorando este camino.

10. ¿Qué artistas te inspiran actualmente?

Escucho mucho a Bon Iver y a bandas inglesas como The 1975. Tengo muchas referencias, sobre todo extranjeras, y no podría quedarme solo con un nombre.

11. ¿Te gustaría colaborar con otros artistas?

Por supuesto. Compartir música con compañeros y amigos siempre es positivo. Me encantaría hacer algo con Siloé o con gente de Valladolid, pero hay muchos artistas a los que admiro y con los que sería un lujo compartir una canción.

12. ¿Cuál sería un sueño confesable en tu carrera? Un premio o un lugar en el que tocar...

Más que un premio, creo que tocar en un lugar concreto. Me encantaría poder anunciar una fecha en la sala La Riviera algún día y disfrutarla con toda mi gente. Tiene un encanto especial.

13. Para terminar, ¿qué proyectos tienes a corto plazo?

Tenemos un concierto en el Festival Ultreia en el Movistar Arena el próximo 28 de febrero y seguirá saliendo música. A principios de marzo publicamos el siguiente tema. Este año viene cargado de canciones y mucho trabajo, así que estoy muy ilusionado.