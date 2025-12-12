Eva Caliza: "Mi música es una forma de sacar a la luz la versión de mí que quiero ser"

Eva Caliza continúa consolidándose como una de las voces más singulares de la nueva escena pop española. Tras publicar 'Marca Divina', un álbum en el que afianza su apuesta por un pop híbrido que conecta electrónica, melodías vocales y folclore andaluz, la artista regresa con 'SUFICIENT3 CLVB', un remix que reinterpreta desde la energía y el optimismo uno de los temas centrales de su último trabajo.

Crecida entre estudios de conservatorio y una sensibilidad marcada por la ópera, el flamenco y la electrónica, Caliza ha encontrado un espacio propio donde lo personal se transforma en discurso musical. Su obra, íntima pero empoderadora, navega entre géneros y referencias sin perder autenticidad. Ahora, con nuevos lanzamientos previstos y tras su candidatura al Benidorm Fest 2026, la artista prepara un año que será clave en su consolidación.

En esta entrevista, charlamos sobre el origen de su proyecto, su proceso creativo, sus colaboraciones y los sueños que le gustaría cumplir en los próximos años.

1. Este año has publicado 'Marca Divina' y te encontramos entre las aspirantes al Benidorm Fest 2026. ¿Cómo definirías a Eva Caliza y tu propuesta musical?

EVA: Mi proyecto nace de la fuerza y del poder de ser quien tú quieras. Lo llamo 'pop mental', que es pop en las melodías y voces, pero mezclado con electrónica y folclore andaluz.

Mi proyecto nace de la fuerza y del poder de ser quien tú quieras

2. Presentas 'SUFICIENT3 CLVB', un remix de tu tema 'Suficiente'. ¿Qué te llevó a versionarlo?

EVA. La versión original hablaba de la tristeza y la rabia de no sentirse suficiente, de esa presión por ser y hacer más. Con el remix, producido por detunedfreq y con Claudia Allmang como colaboradora, quería darle una lectura más enérgica y optimista. Su verso cambia por completo la canción.

3. ¿Cómo surgió la colaboración con Claudia Allmang y detunedfreq?

EVA. Con Claudia tengo una relación cercana desde hace tiempo; nos conocimos por redes y nos hemos apoyado mutuamente. En cuanto a detunedfreq, siempre seguí sus remixes en SoundCloud. Le escribí directamente, le propuse la idea y aceptó enseguida.

4. ¿Sueles partir de experiencias personales para componer?

EVA. Sí, casi siempre. Todo nace de algo personal, aunque luego juego con la exageración para que no sea literal.

5. Tus letras mezclan vulnerabilidad y empoderamiento. ¿Cómo trabajas ese equilibrio?

EVA. Para mí la música es casi una forma de manifestar cómo quiero ser. Me ayuda a sacar a la luz partes de mí que sé que existen y a incorporarlas a mi vida cotidiana.

6. Sueles fusionar elementos modernos con raíces tradicionales. ¿Quiénes son tus referentes?

EVA. Diría que desde la más pura experimentación entre tradicional y vanguardista, con Rosalía y Enrique Morante. Pero, como tal, me inspiran artistas como Nati Peluso y Queralt Lahoz, que también experimentan desde la identidad.

Los temas de Eva Calyza destacan por la fusión de estilos .

7. ¿Tu relación con la música viene de origen o surgió con el paso del tiempo?

EVA. Vengo de una familia de músicos por parte de padre y estudié en el conservatorio. Crecí rodeada de ópera y orquestas. Al terminar mis estudios, quise rebelarme un poco y hacer pop, algo menos académico. También estuve en coros, incluso cuando viví en Londres, y mi hermano me abrió a géneros más actuales.

8. En tus canciones conviven pop alternativo, electrónica o flamenco. ¿Cómo decides hacia dónde llevar cada tema?

EVA. Me sale de forma natural. Suelo mantener ciertos rasgos: bajos potentes, percusiones flamencas... Pero juego según lo que quiero transmitir en cada canción.

9. ¿Percibes ese regreso a las raíces que vive la música española?

EVA. Sí, y me encanta. No solo se toma la tradición, también se transforma. Tenemos géneros riquísimos en muchas regiones y reinterpretarlos es muy enriquecedor.

Tenemos géneros riquísimos en muchas regiones y reinterpretarlos es muy enriquecedor

10. En 2023 publicaste tu EP 'Afilá'. ¿Qué lugar ocupa en tu recorrido?

EVA. Lo siento lejano porque sonoramente es muy distinto a lo que hago ahora. Era un EP más centrado en el R&B. Este año lancé 'Marca Divina' y ya estoy trabajando en música nueva para 2026.

11. ¿Cómo recuerdas tu debut con 'La Tarara' en 2021?

EVA. Con mucho cariño. Fue mi primer salto al vacío y me atreví incluso a producirla yo misma, con ayuda. Le tengo mucho aprecio.

12. ¿Qué colaboración te gustaría alcanzar en el futuro?

EVA. Me gustaría trabajar con Vera GRV, una artista de Almería que me transmite muy buena energía.

Me gustaría una colaboración con Vera GRV

13. ¿Algún sueño profesional que te gustaría confesar?

EVA. Me gustaría tocar en un festival grande. Y quizá no en cinco, pero en diez años sería un sueño ganar un Latin Grammy.

14. ¿Algún festival que te haga especial ilusión?

EVA. Me encantaría tocar en el Observatorio Festival, que se celebra en Balboa y apuesta por la música independiente; y por supuesto en Primavera Sound.

15. ¿Qué proyectos tienes para 2026?

EVA. La próxima semana publico 'Divino Club', un EP de remixes con cuatro temas. El 10 de enero daré un concierto en la Sala Moby Dick de Madrid con NAUW UR Music Fest. A partir de febrero empezaré a lanzar canciones nuevas, bastante distintas a lo que he hecho hasta ahora. Y entre ellas, por supuesto, estará la que presenté al Benidorm Fest.