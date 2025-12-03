Carmen Lemos ('La Despedida'): "No debería sorprender que una española cante vallenato"

La cantante andaluza Carmen Lemos regresa con 'La Despedida', un lanzamiento que combina un mensaje de renacimiento personal, un discurso sobre la libertad emocional y una reivindicación de los vínculos culturales entre España y Latinoamérica. El tema, compuesto por Juanma Leal y Raúl Cabrera, se adentra en un territorio emocional que, según reconoce, refleja experiencias propias. "Es una canción que habla de transformar la tragedia en libertad", afirma.

La fecha de publicación, el 31 de octubre, no pasó inadvertida para la artista. Asociada a la muerte simbólica de una etapa, la víspera del Día de Todos los Santos se convirtió en un marco perfecto para un tema que habla de ruptura y renacimiento. La cantante incluso recibió mensajes de antiguos vínculos sentimentales que vieron un guiño en la coincidencia.

El lanzamiento se acompaña de un videoclip rodado en El Puerto de Santa María y Tarifa, cuya estética cálida recuerda incluso a paisajes latinoamericanos. Lemos destaca el ambiente de complicidad durante la grabación y la coherencia visual con el carácter luminoso del single.

"La técnica ayuda, pero el artista nace"

Lemos mantiene una postura clara sobre el origen de la vocación artística. Considera que la formación perfecciona, pero no crea talento. "La técnica potencia lo que ya existe, pero no convierte a nadie en artista", sostiene. Para ilustrarlo, menciona a referentes como Rocío Dúrcal, Rafael o Camarón, a quienes sitúa en una categoría de genialidad natural que trasciende lo aprendido.

La cantante afirma que su relación con la música no surgió como un pasatiempo, sino como una condición esencial. "No es un hobby, es algo con lo que se nace", explica. Esa convicción, asegura, ha guiado todas las etapas de su carrera.

"Somos el mismo pueblo"

La presencia del vallenato en su repertorio forma parte de una visión más amplia sobre la identidad hispana. Lemos defiende que los vínculos culturales entre España y Latinoamérica siguen vivos y son evidentes en el terreno musical. "No debería sorprender que una española cante vallenato o una ranchera. Somos el mismo pueblo", subraya.

La artista interpreta la expansión internacional de la música hispana como la reactivación de un puente que lleva siglos construyéndose. "Ellos adoptaron nuestra cultura y nosotros hemos heredado la suya. La unión es natural", apunta.

Su trayectoria también refleja esa conexión. Desde 'Un Tequila y Un Vallenato' hasta 'La oferta', Lemos ha articulado una narrativa sentimental que evoluciona hasta 'La Despedida': "Es el momento de aceptar que no se puede sostener un amor que nunca llega a materializarse".

"El mayor premio es poder emocionar desde un escenario"

Lemos ha sido recientemente distinguida con el Premio Andalucía Excelente, un reconocimiento que interpreta como un apoyo a la consolidación de su carrera. "No soy una artista nueva; este premio respalda mi recorrido", afirma.

Mientras continúa con la promoción de 'La Despedida', la cantante prevé iniciar una nueva gira a partir de primavera. Entre sus aspiraciones destaca presentarse en el Gran Teatro de Madrid, un escenario que considera clave en su desarrollo profesional. "El mayor premio es poder emocionar desde un escenario", asegura.