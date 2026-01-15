Andrés Iwasaki ('Estoy aquí'): "El folclore sigue vivo cuando se mezcla y se transforma"

Andrés Iwasaki no escribe canciones para consumirlas deprisa. Su manera de entender la música y, en buena medida, la vida, se apoya en la lentitud, la reflexión y el cuidado por los procesos. 'Estoy aquí', su nuevo single, es el resultado de varios años de trabajo y pensamiento, una composición que invita a detenerse en medio del ruido cotidiano y asumir el valor del presente.

La canción funciona además como carta de presentación de 'Zulviem', el nuevo disco del cantautor, un trabajo que recupera el tono serio y reflexivo de sus primeros pasos y profundiza en una identidad sonora donde la canción de autor se cruza con el folclore latinoamericano, el rock y otros ritmos de raíz. La chacarera, reinterpretada desde un prisma contemporáneo, vuelve a aparecer como uno de los ejes musicales del proyecto.

En esta conversación, Iwasaki habla sobre la conciencia de estar vivos, el peso del folclore en su obra, la guerra, la culpa, el aprendizaje tras su paso por 'La Voz' y la necesidad de construir una carrera musical sostenible. Una entrevista coherente con un artista que reivindica la atención, la escucha y la presencia como actos casi revolucionarios.

1. Acabas de presentar 'Estoy aquí'. ¿En qué momento personal surge esta canción y qué querías transmitir con ella?

"Solo las personas que estamos aquí vivas podemos hacer algo por el mundo"

'Estoy aquí' surgió hace bastantes años, entre 2019 y 2020, y la he ido componiendo hasta 2023. Yo soy de metabolismo lento: puedo estar mucho tiempo con una canción. En ella reflexiono sobre lo que significa estar aquí. Todas las generaciones que vinieron antes y las que vendrán después no pueden hacer nada por el mundo ahora mismo. Solo podemos hacerlo las personas que estamos aquí vivas. Quería traer esa idea a colación, que seamos conscientes de nuestra presencia.

2. La canción apela a vivir el presente. ¿Crees que nos cuesta hacerlo?

Creo que es un problema histórico de la humanidad. Hay gente muy anclada al pasado, yo mismo me considero nostálgico, y otra que vive solo pensando en el futuro. Pero ahora, además, estamos saturados de estímulos y de información constante. Eso hace muy difícil ser conscientes del presente y pasar de ser observadores a convertirnos en agentes activos capaces de construir algo mejor.

3. Defines el tema como una chacarera indie. ¿Cómo surge esa mezcla de folclore y otros sonidos?

El folclore es algo que nunca muere, aunque se transforme

Aunque no tengo raíces argentinas, sí las tengo peruanas, y la chacarera se ha metido muy dentro de mis canciones. Ya estaba en 'Al margen de Ojalá' y vuelve a aparecer en 'Estoy aquí' o 'Si se cae el cielo'. El folclore es algo que nunca muere, pero a veces no se mezcla con otros géneros por cierto purismo. A mí me encanta investigar y, con Edu Molina, productor del disco, hemos incorporado otros sonidos que le dan a 'Zulviem' un carácter muy particular.

4. ¿Qué te atrajo personalmente de ese folclore argentino?

No sabría explicarlo del todo. Hay algo en la chacarera, en el bombo legüero, en ese ritmo, que me mueve. Lo escuché en artistas de aquí, como Pedro Pastor, y me entraron muchas ganas de aprenderlo y dominarlo con la guitarra. Ahora estoy explorando otros ritmos, pero el folclore latinoamericano siempre va a estar presente en mis canciones.

5. Este tema es un adelanto de tu nuevo disco 'Zulviem'. ¿Qué nos puedes adelantar del álbum?

Es un disco que dialoga mucho con mi primer trabajo, 'Al margen de Ojalá', recuperando un tono más serio. Muchas canciones me acompañan desde 2020, como 'Estoy aquí' u 'Ojos tierra', y otras son composiciones nuevas. El disco sale en plataformas el 20 de febrero, aunque hicimos una edición física muy limitada para el concierto de presentación.

6. Uno de los temas es 'Conjuro para mal de guerra', con un mensaje muy claro en contra de los conflictos bélicos. Quizás bastante necesario para los tiempos que corren.

Quería hacer una canción que le deseara todo el mal a la guerra

Empezó a tomar forma en 2022, con el inicio de la guerra en Ucrania, pero desde entonces no han dejado de sucederse conflictos. Siempre ha habido guerras, pero nunca había sido tan consciente como en estos últimos años. Quería hacer una canción que le deseara todo el mal a la guerra. No pedir la paz, sino señalar directamente a la guerra como algo que debe fracasar.

7. En 'Me perdono' hablas de la culpa y la reconciliación personal.

Soy una persona que tiende a sentirse culpable incluso cuando no debería. Una amiga poeta, Nuria Gómez de la Cal, me dijo un día: "Tienes que aprender a perdonarte". Ese mantra se me quedó grabado y la canción funciona casi como un conjuro para poder hacerlo, y para que otras personas también puedan respirar un poco más tranquilas.

8. ¿Cómo ves el auge actual de la música en español y del folclore latinoamericano?

La música hispana está en auge y abre puertas, aunque me ilusiona llevar el proyecto a países no hispanohablantes

Lo veo muy prometedor. La música hispana se escucha ahora en lugares donde antes no llegaba, y eso abre muchas puertas. Tengo muchas ganas de tocar en Latinoamérica; allí hay una comunidad importante escuchando mis canciones. También me ilusiona llevar el proyecto a países no hispanohablantes.

9. ¿Por qué el disco se titula 'Zulviem'?

Es una palabra inventada. Estaba en la playa observando cómo las olas dejaban un espejo efímero en la orilla, donde cabía todo el cielo durante unos segundos. Pensé que algo tan bello y fugaz debía tener un nombre, y para mí fue Zulviem. Representa ese presente que se nos escapa continuamente.

10. Pasaste por 'La Voz'. ¿Qué supuso esa experiencia para ti?

Recomendaría no tener miedo a un formato como 'La Voz' y probar

Al principio tenía muchos prejuicios, pero me sirvió muchísimo. Gracias al programa pude lanzar un crowdfunding para grabar mi primer disco y conocí a Edu Molina. Fue un impulso muy importante para mi proyecto. Yo recomendaría no tener miedo y probar, sin pensar que sea una fórmula mágica.

11. En 2024 ganaste el certamen de cantautores de Elche. ¿Qué significó para ti?

Fue el primer premio musical que gané y lo viví como algo muy especial. Es un certamen histórico que da voz a la canción de autor y a artistas emergentes. Saber que formas parte de esa trayectoria es un orgullo enorme.

12. Mirando al futuro, ¿cuál es tu principal objetivo como músico?

Andrés Iwasaki ultima su nuevo disco Zulviem Jorge Ferrer

Ahora mismo mi sueño es consolidar el directo y que el proyecto sea sostenible. Que cada vez los conciertos sean mejores y que podamos vivir de esto. Para mí, ese sería el verdadero éxito.

13. Para terminar, ¿qué próximos planes tienes?

El 20 de febrero tocaré en Burgos, el 28 en Granada, y pronto anunciaremos más fechas de gira. También quiero volver a componer. Acabo de sacar el disco, pero ya tengo ganas de empezar a escribir lo siguiente.