Elma Saiz responde a los insultos de Lucía Etxebarria: "La libertad de expresión no es esto"

Fueron 42 los insultos que publicó la escritora Lucía Etxebarria en su perfil de X dirigidos a la ministra Elma Saiz tras el titular: "La ministra Saiz defiende la subida de cuotas a los autónomos: 'Estamos ayudando al colectivo a planificar'". Algunos de los insultos han sido: "sinvergüenza, ladrona, bellaca, degenerada, bribona granuja, chupasangre, (...)".

Ahora, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha decidido pronunciarse ante el mensaje de la escritora ganadora de un Premio Planeta y aclara que "es un nivel de vejación e insulto que no tiene un pase. La libertad de expresión no es esto".

Me he debatido mucho sobre si poner o no este tuit para no darle más vuelo. Y lo hago para ser coherente con la lucha contra el acoso que sufren las mujeres, también en las redes,



Es un nivel de vejación e insulto que no tiene un pase. La libertad de expresión no es esto. pic.twitter.com/HJbtZVSfHN October 17, 2025

Contestación posterior de la escritora

Tras este comentario, Lucía Etxebarria ha empezado a publicar varios mensajes en los que intenta aclarar sus insultos bajo teorías como que "ramera" es un término que aparece en 'La Celestina' para referirse a "la corrupción y el engaño". También se justifica con otro tipo de explicaciones.

Di lo que quieras, convence a quien quieras, recoge cable como quieras... pero ramera solo tiene un significado. Este jueguecito que te traes no te va a salir bien, afortunadamente. https://t.co/I5NN5ENnHD pic.twitter.com/N6v1LrdGgU — ???????????????????????? ☂ (@aliquindoia) October 19, 2025

Eso ya se lo explicarás al juez. https://t.co/4alj3Z1Cp2 — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) October 18, 2025

Han sido más las explicaciones que ha estado dando la escritora durante estos días y miles las reacciones de los usuarios de la plataforma. Muchos están pidiendo a la ministra que denuncie este tipo de comportamientos que acaban saliendo, por norma general, impunes.