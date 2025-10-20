Los Replicantes
Elma Saiz responde a los insultos de Lucía Etxebarria: "La libertad de expresión no es esto"

"Buscona","Zorra","Ramera" o "Criminal" son algunos de los insultos que hemos podido leer de la escritora a la ministra.

Lucía Etxebarria Foto: CC
Andrea Torrente

Andrea Torrente

20 Octubre 2025 18:11 (hace 15 horas)

Fueron 42 los insultos que publicó la escritora Lucía Etxebarria en su perfil de X dirigidos a la ministra Elma Saiz tras el titular: "La ministra Saiz defiende la subida de cuotas a los autónomos: 'Estamos ayudando al colectivo a planificar'". Algunos de los insultos han sido: "sinvergüenza, ladrona, bellaca, degenerada, bribona granuja, chupasangre, (...)".

Ahora, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha decidido pronunciarse ante el mensaje de la escritora ganadora de un Premio Planeta y aclara que "es un nivel de vejación e insulto que no tiene un pase. La libertad de expresión no es esto".

Contestación posterior de la escritora

Tras este comentario, Lucía Etxebarria ha empezado a publicar varios mensajes en los que intenta aclarar sus insultos bajo teorías como que "ramera" es un término que aparece en 'La Celestina' para referirse a "la corrupción y el engaño". También se justifica con otro tipo de explicaciones.

Han sido más las explicaciones que ha estado dando la escritora durante estos días y miles las reacciones de los usuarios de la plataforma. Muchos están pidiendo a la ministra que denuncie este tipo de comportamientos que acaban saliendo, por norma general, impunes.

