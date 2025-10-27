Los Replicantes
El cambio de vida de Dani Alves: de futbolista a predicador en una iglesia

El futbolista Dani Alves ha encontrado una nueva manera de vivir dentro de la religión y se muestra entregado.

El cambio de vida de Dani Alves: de futbolista a predicador en una iglesia
Dani Alves Foto: Instagram @danialves
Andrea Torrente

27 Octubre 2025 15:36 (hace 12 horas)

Dani Alves, exjugador del F. C. Barcelona, fue protagonista de una polémica en la que se le acusaba de una agresión sexual, acusación de la que ha quedado absuelto. Ahora, el exfutbolista ha dado un giro radical a su vida y ha decidido irse por el camino de Dios.

Predicador en una iglesia

Alves ha encontrado su felicidad dentro de la fe cristiana evangélica y ahora se dedica a ser predicador de manera activa en eventos religiosos. El deportista ha vuelto a generar revuelo al aparecer con los feligreses en la Iglesia Elim de Girona protagonizando un discurso lleno de emotividad en el que afirma y explica su encuentro con Dios.

En el vídeo podemos ver a un público muy atento y entregado con las palabras del exdefensor del Barça. Alves compartió reflexiones: "Hay que tomar en serio las cosas de Dios y hay que tener fe. Yo soy una prueba de ello. Yo hice un pacto con Dios" y explicó el momento en el que decidió cambiar de vida: "En medio de las turbulencias, en medio de la tempestad, siempre hay un mensajero de Dios. Y ese mensajero en el peor momento de mi vida, me recogió, me llevó para la Iglesia para el camino y hoy yo estoy en el camino gracias a ellos".

Por qué ha tomado esta decisión

El cambio de vida del brasileño llegó a partir del proceso judicial que marcó un antes y un después en su vida. El futbolista fue acusado de agredir a una joven sexualmente en una discoteca de Barcelona en 2022. Alves estuvo 14 meses en prisión preventiva antes de ser condenado a cuatro años y medio de cárcel en febrero de 2024. Ante las inconsistencias importantes en las pruebas presentadas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló su condena por unanimidad el pasado mes de marzo.

Fue a finales del año pasado cuando Alves empezó a dar señales de su nuevo cambio de vida llenando su perfil en Instagram con versículos de la 'Biblia' y reflexiones religiosas. Hemos podido ver mensajes sobre el perdón, la renovación y el amor incondicional de Dios hacia el mundo.

En la red social mencionada se define como "Discípulo de Cristo Jesús" y sus publicaciones giran alrededor de la iglesia en la que le vemos tocando la guitarra al son de himnos cristianos. Alves ahora pasa su tiempo leyendo la 'Biblia' y haciendo meditación espiritual.

El famoso futbolista tocó fondo y ha encontrado consuelo en la fe evangelista, la salvación en uno de los momentos más duros de su vida. Además, se ha convertido en padre junto a su esposa Joana Sanz mediante fecundación in vitro. Por lo que podemos afirmar que Dani Alves ha pasado una mala etapa, pero que ahora está volviendo a ser feliz a su modo.

