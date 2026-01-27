Los Replicantes
Buscar

Vida

Dónde conseguir pizzas de Telepizza gratis: las regala en estas ciudades solo estos días

La cadena de restauración celebra por todo lo alto su reciente incorporación dando pizzas gratis en toda España.

Dónde conseguir pizzas de Telepizza gratis: las regala en estas ciudades solo estos días
Una pizza Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

27 Enero 2026 14:44 (hace 12 horas)

Una buena pizza puede ser el mejor de los manjares, especialmente si sale gratis. Disfrutar de este delicioso plato de raíz italiana puede ser el culmen de la felicidad para muchos y ahora no hay que pagar nada para hacerlo.

Vídeos Los Replicantes

La cadena de restaurantes Telepizza ha lanzado una increíble campaña para dar a conocer su nueva Telepizza Kebab. Para ello, ha optado por regalar miles de porciones de pizza para disfrutar sin pagar absolutamente nada.

Para disfrutar de la pizza gratis de Telepizza, tan solo será necesario desplazarse hacia alguno de los establecimientos que la cadena de restauración tiene en 22 ciudades españolas.

Cómo conseguir la pizza gratis de Telepizza: pasos a seguir

Para comerse una pizza de Telepizza completamente gratis tan solo habrá que visitar uno de los locales adheridos a la promoción entre el 26 y 29 de enero, de 18:30 a 19:30 horas. Allí se ofrecerá una porción de la nueva Telepizza Kebab completamente gratuita.

Solo será necesario visitar un Telepizza a la hora indicada para disfrutarla gratis
Solo será necesario visitar un Telepizza a la hora indicada para disfrutarla gratis Pexels

La nueva receta de Telepizza combina la mejor opción para los amantes de la pizza y el kebab, ya que se compone de jugoso pollo marinado, cebolla, especias kebab, orégano y salsa kebab sobre la base.

Las porciones de pizza gratis se podrán localizar en algunas tiendas de Telepizza, cuya lista completa se puede consultar en la página web oficial de la cadena de restaurantes. Se incluyen ciudades destacadas como Madrid, Barcelona, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Burgos, Córdoba, Leganés, San Lorenzo del Escorial, Segovia, Torrelavega o Valladolid, entre otras.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  3. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  4. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  5. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  6. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  7. Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania
  8. Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España
  9. Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados
  10. La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor
Artículos relacionados
Adiós Domino's Pizza: cierra más de 200 restaurantes en pleno giro de modelo de negocio

Adiós Domino's Pizza: cierra más de 200 restaurantes en pleno giro de modelo de negocio

Ni Telepizza ni Domino's: la histórica pizzería que cierra todos sus locales por quiebra

Ni Telepizza ni Domino's: la histórica pizzería que cierra todos sus locales por quiebra

Confirmado por la OCU: esta es la peor pizza del supermercado

Confirmado por la OCU: esta es la peor pizza del supermercado

Adiós a esta histórica pizza de Mercadona: la retira de todos sus supermercados

Adiós a esta histórica pizza de Mercadona: la retira de todos sus supermercados

Contenidos que te pueden interesar
Muere la influencer y atleta Mackenzie Paul a los 26 años

Muere la influencer y atleta Mackenzie Paul a los 26 años

Sale a la luz el móvil del brutal asesinato de un joven a puñaladas en Madrid Río

Sale a la luz el móvil del brutal asesinato de un joven a puñaladas en Madrid Río

Dónde conseguir pizzas de Telepizza gratis: las regala en estas ciudades solo estos días

Dónde conseguir pizzas de Telepizza gratis: las regala en estas ciudades solo estos días

La Audiencia Nacional abre diligencias contra Óscar Puente por el accidente de Adamuz

La Audiencia Nacional abre diligencias contra Óscar Puente por el accidente de Adamuz

Un Alvia Barcelona-A Coruña impacta con rocas tras un desprendimiento en Lugo

Un Alvia Barcelona-A Coruña impacta con rocas tras un desprendimiento en Lugo

Pole fitness a los 87: "No hay edad para ninguna actividad de ejercicio"

Pole fitness a los 87: "No hay edad para ninguna actividad de ejercicio"

España cierra 2025 con una tasa de paro por debajo del 10% y un récord de ocupación

España cierra 2025 con una tasa de paro por debajo del 10% y un récord de ocupación

Quién es Carlos Alberto: el tripulante de Iryo que evacuó en pleno accidente de Adamuz

Quién es Carlos Alberto: el tripulante de Iryo que evacuó en pleno accidente de Adamuz