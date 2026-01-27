Dónde conseguir pizzas de Telepizza gratis: las regala en estas ciudades solo estos días

Una buena pizza puede ser el mejor de los manjares, especialmente si sale gratis. Disfrutar de este delicioso plato de raíz italiana puede ser el culmen de la felicidad para muchos y ahora no hay que pagar nada para hacerlo.

La cadena de restaurantes Telepizza ha lanzado una increíble campaña para dar a conocer su nueva Telepizza Kebab. Para ello, ha optado por regalar miles de porciones de pizza para disfrutar sin pagar absolutamente nada.

Para disfrutar de la pizza gratis de Telepizza, tan solo será necesario desplazarse hacia alguno de los establecimientos que la cadena de restauración tiene en 22 ciudades españolas.

Cómo conseguir la pizza gratis de Telepizza: pasos a seguir

Para comerse una pizza de Telepizza completamente gratis tan solo habrá que visitar uno de los locales adheridos a la promoción entre el 26 y 29 de enero, de 18:30 a 19:30 horas. Allí se ofrecerá una porción de la nueva Telepizza Kebab completamente gratuita.

Solo será necesario visitar un Telepizza a la hora indicada para disfrutarla gratis Pexels

La nueva receta de Telepizza combina la mejor opción para los amantes de la pizza y el kebab, ya que se compone de jugoso pollo marinado, cebolla, especias kebab, orégano y salsa kebab sobre la base.

Las porciones de pizza gratis se podrán localizar en algunas tiendas de Telepizza, cuya lista completa se puede consultar en la página web oficial de la cadena de restaurantes. Se incluyen ciudades destacadas como Madrid, Barcelona, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Burgos, Córdoba, Leganés, San Lorenzo del Escorial, Segovia, Torrelavega o Valladolid, entre otras.