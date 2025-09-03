Los Replicantes
Detenido por explotar una bomba de gran potencia en plena calle en Madrid

Los agentes se mostraron sorprendidos por la elevada calidad y desarrollo del brutal artefacto explosivo.

Parque Arriaga en el distrito de Ciudad Lineal de Madrid Foto: Ayto
Adrián Parrondo

03 Septiembre 2025 17:43 (hace 6 horas)

Un hombre ha sido detenido tras estallar un artefacto explosivo de gran potencia en el parque Arriaga, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de julio, no dejaron heridos, pero sí daños considerables en la fuente del parque y algunas estructuras cercanas.

El detenido contaba con amplios conocimientos en pirotecnia y en elaboración de explosivos, según ha informado Policía Nacional. Por este motivo, logró fabricar un dispositivo sofisticado con el que activar la bomba a distancia mediante control remoto.

Las investigaciones iniciales de la policía sorprendieron incluso a los agentes, puesto que el detenido había logrado desarrollar un artefacto muy perfeccionado y seguro para su detonación controlada, pero con gran capacidad para provocar daños de todo tipo.

"Por diversión"

La policía ha descartado cualquier motivación terrorista en el sujeto y señala que actuó tan solo por diversión. Una diversión que le llevó a poner en riesgo la seguridad de todas las personas que entonces se encontraban en el parque.

El estallido de la bomba destrozó por completo la fuente del parque Arriaga en Madrid
El estallido de la bomba destrozó por completo la fuente del parque Arriaga en Madrid Wikiloc

Durante los registros en los domicilios del arrestado, en Madrid y Almería, se incautaron de numeroso material destinado a la fabricación de explosivos, como receptores, transmisores, mechas e iniciadores.

De este modo, se pudo reforzar la acusación contra el detenido, por los presuntos delitos de tenencia, almacenamiento y fabricación de explosivos, así como otra causa por daños al patrimonio público.

La detonación de esta bomba provocó la rotura de parte del hormigón de la fuente y otros deterioros materiales. Los servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar, aunque afortunadamente no se registraron lesiones ni daños personales.

Durante la labor policial, los agentes lograron identificar la responsable mediante el análisis de los restos del artefacto y otras pruebas recogidas en el lugar. La autoridad judicial ha decidido, a tenor de las pruebas recabadas, enviar al imputado a prisión.

En el marco de la causa, este hombre deberá responder ante el tribunal como presunto autor de los delitos de tenencia, almacenamiento, fabricación de explosivos y daño en el patrimonio. Además, se ha abierto una investigación paralela para comprobar si es un hecho aislado o si hay otros similares atribuibles a su autoría.

