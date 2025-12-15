Desalojada de urgencia la torre Foster de Madrid por un fuerte incendio

Los efectivos de Emergencias Madrid se han visto obligados a desalojar durante la mañana de este lunes 15 de diciembre la torre Foster, situada en el parque empresarial de las Cuatro Torres, en el paseo de la Castellana de Madrid.

#Incendio de transformador eléctrico en planta sótano de una de las torres de Castellana 259.@BomberosMad extingue el fuego y evacúa el edificio junto con el personal de seguridad.



No hay heridos. Personal desalojado a la espera del restablecimiento de suministro eléctrico. pic.twitter.com/gdUsfVH1BF — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) December 15, 2025

Un fuerte incendio en un transformador eléctrico ha obligado a evacuar el complejo con urgencia. Los hechos se produjeron durante la mañana y hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Madrid, que han extinguido el incendio, aunque la torre permanece desalojada por motivos de seguridad.

Intervención de urgencia

La rápida actuación de los efectivos desplazados ha permitido que el incendio no haya dejado heridos ni personas intoxicadas. Los Bomberos han logrado ventilar el humo y han evacuado a todas las personas que se encontraban en el interior con rapidez.

El incidente ha obligado a interrumpir el suministro eléctrico y se ha llevado a cabo un desalojo rápido del inmueble. Los efectivos de Bomberos de Madrid y el personal de seguridad de la torre esperan ahora a todas las comprobaciones que permitan el regreso seguro al interior del complejo.