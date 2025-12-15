Desalojada de urgencia la torre Foster de Madrid por un fuerte incendio

Los efectivos de Emergencias Madrid se han visto obligados a desalojar durante la mañana de este lunes 15 de diciembre la torre Foster, situada en el parque empresarial de las Cuatro Torres, en el paseo de la Castellana de Madrid.
- Barei vuelve a la música con su disco 'Trece'
- Merche presenta su gira 'Tour Abre Tu Mente Deluxe' y su tema 'Tengo fe'
- Cándido Méndez (UGT): "Dentro del Gobierno, el PSOE se está comiendo a la cola del bloque"
- Anthony Ready & Yeigo presentan su tema 'Como Becky'
- El cantante Maik Marel presenta su single debut: 'Hola'
- Martín Escolar presenta 'Píldoras culturales', un libro cargado de curiosidades
- Sofía Martín ('Suerte'): "'Benidorm Fest' me permitió crecer personalmente pero también profesionalmente"
#Incendio de transformador eléctrico en planta sótano de una de las torres de Castellana 259.@BomberosMad extingue el fuego y evacúa el edificio junto con el personal de seguridad.— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) December 15, 2025
No hay heridos. Personal desalojado a la espera del restablecimiento de suministro eléctrico. pic.twitter.com/gdUsfVH1BF
Un fuerte incendio en un transformador eléctrico ha obligado a evacuar el complejo con urgencia. Los hechos se produjeron durante la mañana y hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Madrid, que han extinguido el incendio, aunque la torre permanece desalojada por motivos de seguridad.
Intervención de urgencia
La rápida actuación de los efectivos desplazados ha permitido que el incendio no haya dejado heridos ni personas intoxicadas. Los Bomberos han logrado ventilar el humo y han evacuado a todas las personas que se encontraban en el interior con rapidez.
El incidente ha obligado a interrumpir el suministro eléctrico y se ha llevado a cabo un desalojo rápido del inmueble. Los efectivos de Bomberos de Madrid y el personal de seguridad de la torre esperan ahora a todas las comprobaciones que permitan el regreso seguro al interior del complejo.