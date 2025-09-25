De qué ha muerto Shewarge Alene, ganadora del último maratón de Estocolmo: solo 30 años

Luto en el mundo del deporte. La atleta etíope Shewarge Alene, que ganó el último maratón de Estocolmo ha muerto este jueves, 25 de septiembre, a los 30 años. Su fallecimiento se produce tan solo cuatro meses después de su victoria el pasado 31 de mayo, según ha confirmado la organización del maratón sueco.

"Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Shewarge Alene, ganadora del Maratón de Estocolmo. Alene se sintió mal durante una sesión de entrenamiento y fue llevada al hospital, donde lamentablemente no se pudo salvar su vida. Tenía 30 años. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos", señala el comunicado del maratón sueco.

En pleno entrenamiento: de qué ha muerto Shewarge Alene

La muerte de la atleta Shewarge Alene se ha producido en pleno entrenamiento. En un momento dado, comenzó a encontrarse en mal estado y fue trasladada a un centro hospitalario. Sin embargo, los médicos ya no pudieron hacer nada por salvar su vida. Ha fallecido con tan solo 30 años.

Shewarge Alene era una corredora de maratón con amplia experiencia en competición. Contaba con una mejor marca en la distancia de 2h27:26 realizada el 15 de octubre de 2023 en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). Además, el 31 de mayo ganó la maratón de Estocolmo con un tiempo de 2:30:38.