De qué ha muerto el actor Adolfo Fernández ('Águila Roja') a los 67 años

Luto en el mundo de la interpretación. El actor Adolfo Fernández ha fallecido a los 67 años como consecuencia de un cáncer que le fue diagnosticado en los últimos años. El artista logró popularidad por su participación en series como 'Águila Roja' y 'Policías'.
La Academia de Cine ha compartido la noticia sobre su fallecimiento a través de las redes sociales. Como recuerda, el intérprete también se dejó ver en películas como 'Entre las piernas', 'Yoyes', 'El arte de morir' o 'Todo es silencio'.
Fallece el actor Adolfo Fernández a los 67 años. Participó en películas como Entre las piernas, Yoyes, El arte de morir o Todo es silencio. Era miembro de la Academia de Cine. pic.twitter.com/kTwfPkVQIh— Academia de Cine (@Academiadecine) December 12, 2025
Su u muerte, este viernes 12 de diciembre, se ha producido en su vivienda en la localidad madrileña de Perales de Tajuña. Su última voluntad ha sido donar su cuerpo a la ciencia, y no se realizará tanatorio ni funeral.
Gran compromiso con la actuación
Nacido en Sevilla, Adolfo Fernández llegó a Bilbao con tan solo cuatro años, donde se crió. Su gran pasión, a pesar de todas las producciones en las que participó, fue el teatro. En 2002 arrancó su propia compañía, K Producciones, y ganó un Max por su adaptación de 'En la orilla', una novela de Rafael Chirbes.
Su trayectoria fue sostenida y tan solo se vio interrumpida por un cáncer que le fue diagnosticado hace ya más de una década. Por este motivo, experimentó un patrón de año y medio, pero pudo regresar ya recuperado en un momento difícil, en plena pandemia.