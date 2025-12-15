De qué han muerto el cineasta Rob Reiner y su mujer Michele Singer Los Ángeles

La Policía de Los Ángeles investiga el fallecimiento del cineasta Rob Reiner y su esposa, la fotógrada Michele Singer Reiner, tras hallar sus cuerpos en su vivienda. La principal hipótesis es el homicidio, ya que ambos tenían heridas de apuñalamiento y las autoridades centran sus trabajos en la posible implicación de un familiar de las víctimas.

"Con profundo dolor anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner", ha anunciado su familia en un comunicado. "Tenemos el dolor roto por esta súbita pérdida y pedimos privacidad en este momento de gran dificultad", han expresado.

Según ha publicado la revista People, las pesquisas se centran en uno de los hijos de la pareja, Nick. El cineasta Rob Reiner era una leyenda de Hollywood, responsable de algunas películas de notable éxito con las que logró reconocimiento, como 'This is Spinal Tap', 'Cuenta conmigo', 'La princesa prometida', 'Cuando Harry encontró a Sally' o 'Misery'.

Durante el rodaje de esta última película, el director de cine conoció a su esposa, Michele, que se convertiría en su segunda esposa. Por este motivo, se vio obligado a cambiar el final de la película, que inicialmente iba a contar con la separación de sus protagonistas, pero que finalmente terminaron con un final feliz.

Reconocimiento en su carrera

Rob Reiner tuvo una carrera de éxito en el mundo del cine, con películas estelares como 'Algunos hombres buenos', pero también actuaciones como en 'Algo para recordar', 'Balas sobre Broadway' o 'El lobo de Wall Street'. Nunca ha dejado de trabajar, como cuando se dejó ver en la última temporada de la serie 'The Bear'.

Entre sus proyectos más recientes, se encuentra la película 'Being Charlie', en la que trabajó como director. Se trata de una cinta autobiográfica que fue escrita por su hijo Nick, al que ahora se señala como sospechoso del asesinato. En todo caso, este señalamiento parte de la revista People, consultada por fuentes de la investigación, aunque la policía ha declinado por el momento señalar abiertamente a ningún sospechoso.

Nick Reiner, hijo del fallecido, concedió en 2016 una entrevista en la que reconoció que había sufrido problemas de adicciones a las drogas desde la adolescencia. Una situación que le había llevado a vivir en la calle durante un tiempo, una experiencia de la que partió la colaboración con su padre en 'Being Charlie'.

El director Rob Reiner tuvo una gran presencia pública en su trayectoria y frecuentemente apoyó causas progresistas. Fue un crítico feroz de las políticas desarrolladas por el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y siempre se caracterizó por apoyar a los candidatos demócrata