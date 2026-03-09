Noticias

De qué ha muerto el corredor Jokin Uribetxeberria a los 34 años

La muerte del joven atleta Jokin Uribetxeberria ha causado una fuerte conmoción en todo el mundo del deporte.

El corredor Jokin Uribetxeberria Foto: Jokin Uribetxeberria
Adrián Parrondo

09 Marzo 2026 16:13 (hace 4 horas)

Luto en el mundo del deporte. El corredor de trail guipuzcoano, Jokin Uribetxeberria, ha muerto a los 34 años como consecuencia de un infarto cuando estaba entrenando en el monte Korosti, este sábado 7 de marzo.

Su muerte se produjo en la pendiente conocida con el nombre de Mataperros, que es un tramo de fuerte desnivel. Los servicios de emergencia se trasladaron al lugar cuando una persona avisó a las 09:45 horas. Los servicios de emergencias no pudieron rescatar al joven atleta, a pesar de los intentos de reanimación.

El corredor Jokin Uribetxeberria ha muerto a los 34 años RRSS

La muerte de Jokin Uribetxeberria ha generado una fuerte conmoción entre sus vecinos. El deportista había ganado el respeto de su comunidad al haber compaginado el deporte de máximo rendimiento con la docencia, siendo profesor en la ikastola Haztegi.

Reconocido en el mundo del deporte

Jokin Uribetxeberria contaba con una destacada carrera en el mundo del deporte. En 2024, fue seleccionado para representar al País Vasco en el Campeonato de España de Ultra Distancia. Esta convocatoria se suma a otros logros recientes, como la victoria en la San Silvestre de Legazpi 2025.

El cuerpo de Jokin Uribetxeberria ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de San Sebastián, donde se realiza la autopsia para esclarecer todas las circunstancias de su fallecimiento, según ha indicado del Departamento Vasco de Seguridad.

