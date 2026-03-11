Un cura abandona la Iglesia para hacerse influencer porque "necesitaba tener sexo"

Sorpresa en la Iglesia Católica y, sobre todo, entre las comunidades eclesiásticas de Italia, por el brutal cambio del sacerdote Alberto Ravavgnani. El prelado ha anunciado a todos sus seguidores que da un paso en su relación con Dios e inicia una nueva etapa en su vida completamente diferente.

Ravavgani abandonó el hábito a comienzos de febrero de 2026. La Archidiócesis de Milán confirmó entonces que había suspendido su ministerio sacerdotal. Posteriormente, el prelado ha confirmado la noticia, pero no ha dudado en ofrecer pelos y señales sobre los motivos de esta decisión en un vídeo compartido en redes sociales.

En su publicación en Instagram, Alberto Ravavgani reconocía que los motivos que le habían llevado a abandonar su posición como vicario en la parroquia San Gottardo al Corso en Milán estaban relacionados, entre otros, con el celibato: "Amo a Dios, pero no podía vivir si sexo", confiesa en su vídeo.

Famoso en la pandemia: por qué el ex sacerdote Alberto Ravavgani era famoso en Italia

Alberto Ravavgani es muy conocido en redes sociales, donde ha mantenido su decisión de continuar como influencer. Durante la pandemia, comenzó a publicar vídeos en redes sociales sobre fe y espiritualidad, así como responder a las preguntas de los jóvenes sobre la religión y sobre su vida diaria como sacerdote.

El ex sacerdote Alberto Ravavgnani ha dado un giro de 180 grados a su vida Instagram @donalberto_rava

Su particular forma de comunicar le llevó a acumular miles de seguidores. Además, ganó presencia en los medios de comunicación italianos por su perfil poco habitual, llegando a ser conocido como el 'cura influencer'.

Pero durante su etapa como sacerdote, también recibía duros comentarios desde los sectores más conservadores de la institución. Entre otras, críticas por publicar vídeos de fitness, rutinas de gimnasio, o hasta colaboraciones con marcas, algo que los menos aperturistas apreciaban como una frivolidad.