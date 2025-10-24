El dineral que se embolsan los ganadores del Premio Princesa de Asturias 2025

La Fundación Princesa de Asturias entrega este viernes 24 de octubre los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor de Oviedo. Los galardones tienen como objetivo distinguir la labor científica, cultural, social y humanística de personalidades e instituciones con amplia relevancia social.

La ceremonia de esta 45º edición estará presidida, como en los años previos, por los reyes Felipe VI y Letizia, así como la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía, que participan en la gala desde el año 2019.

Los Premios Princesa de Asturias de esta edición de 2025 se conceden en varias áreas. Son Artes, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Concordia, Cooperación Internacional, Deportes, Investigación y Letras.

Los ganadores de esta edición tienen, entre otras personalidades, a la tenista Serena Williams o el escritor Eduardo Mendoza. Ya se conoce la lista completa de ganadores de esta edición en todas las categorías.

Premio Princesa de Asturias de las Artes: Graciela Iturbide

Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades: Byung-Chul Han

Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales: Douglas Massey

Premio Princesa de Asturias de los Deportes: Serena Williams

Premio Princesa de Asturias de las Letras: Eduardo Mendoza

Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional: Mario Draghi

Premio Princesa de Asturias de Investigación: Mary-Claire King

Premio Princesa de Asturias de la Concordia: Museo Nacional de Antropología de México

Cuánto dinero reciben los ganadores del Premio Princesa de Asturias: estas son las cuantías

Junto a la preciada distinción que suponen los Premio Princesa de Asturias, los premiados también reciben una importante suma de dinero. La cifra asciende a 50.000 euros que se reparte "a partes iguales entre los galardonados" cuando se trata de un premio compartido.

Junto a esa gran suma de dinero, los premiados también reciben una escultura de Joan Miró, que es símbolo de los Premios Princesa de Asturias. Además, también se incluye un diploma acreditativo y una insignia.