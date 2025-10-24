Los Replicantes
El dineral que se embolsan los ganadores del Premio Princesa de Asturias 2025

Los Premios Princesa de Asturias están concedidos por los reyes Felipe VI y Letizia y reconocen la labor de profesionales y asociaciones.

Gala Premios Princesa de Asturias 2025 Foto: © Casa de S.M. el Rey
Adrián Parrondo

24 Octubre 2025 17:46

La Fundación Princesa de Asturias entrega este viernes 24 de octubre los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor de Oviedo. Los galardones tienen como objetivo distinguir la labor científica, cultural, social y humanística de personalidades e instituciones con amplia relevancia social.

La ceremonia de esta 45º edición estará presidida, como en los años previos, por los reyes Felipe VI y Letizia, así como la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía, que participan en la gala desde el año 2019.

Los Premios Princesa de Asturias de esta edición de 2025 se conceden en varias áreas. Son Artes, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Concordia, Cooperación Internacional, Deportes, Investigación y Letras.

Los ganadores de esta edición tienen, entre otras personalidades, a la tenista Serena Williams o el escritor Eduardo Mendoza. Ya se conoce la lista completa de ganadores de esta edición en todas las categorías.

  • Premio Princesa de Asturias de las Artes: Graciela Iturbide
  • Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades: Byung-Chul Han
  • Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales: Douglas Massey
  • Premio Princesa de Asturias de los Deportes: Serena Williams
  • Premio Princesa de Asturias de las Letras: Eduardo Mendoza
  • Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional: Mario Draghi
  • Premio Princesa de Asturias de Investigación: Mary-Claire King
  • Premio Princesa de Asturias de la Concordia: Museo Nacional de Antropología de México

    • Cuánto dinero reciben los ganadores del Premio Princesa de Asturias: estas son las cuantías

    Junto a la preciada distinción que suponen los Premio Princesa de Asturias, los premiados también reciben una importante suma de dinero. La cifra asciende a 50.000 euros que se reparte "a partes iguales entre los galardonados" cuando se trata de un premio compartido.

    Junto a esa gran suma de dinero, los premiados también reciben una escultura de Joan Miró, que es símbolo de los Premios Princesa de Asturias. Además, también se incluye un diploma acreditativo y una insignia.

