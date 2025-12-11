Cuándo llega Bicimad fuera de Madrid: fechas y localidades

Bicimad, el servicio público de alquiler de bicicletas del Ayuntamiento de Madrid, se encuentra en pleno proceso de expansión. Esta modalidad de transporte permite el desplazamiento de los viajeros en una alternativa sostenible y a bajo coste. Tan solo son 0,50 euros por trayecto de media hora o 10 euros en tarifa plana mensual.

Este servicio, que presta la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, opera por el momento en exclusiva en la capital, pero prepara ahora su salida fuera de la ciudad para alcanzar otras localidades colindantes.

Bicimad extiende su servicio fuera de Madrid Ayto

El municipio que cuenta con el proceso más adelantado para incorporar Bicimad dentro de su territorio es la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Situada en el noroeste de Madrid, este municipio limita en sus calles con la ciudad de Madrid a través de Aravaca.

Cuándo llega Bicimad a Pozuelo de Alarcón: fechas programadas

Ahora, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado la fecha prevista para extender Bicimad a Pozuelo de Alarcón. Será en primavera, previsiblemente entre marzo y abril, cuando se aprobará la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible que suprimirá la limitación del servicio de bicicleta eléctrica de alquiler solo al municipio de Madrid.

Pozuelo de Alarcón será el primer municipio en estrenar Bicimad en sus calles, aunque no el único. La ordenanza abre a otras localidades a seguir sus pasos, lo que podría facilitar que localidades como Leganés, Getafe, Coslada o San Fernando de Henares pudiesen apostar también por esta vía, ya que son accesibles a pie desde la capital.

"Dijimos cuando anunciamos la ampliación de bicimad a Pozuelo que si hay algún otro municipio que se quiere adherir al sistema será bienvenido, primero porque se beneficia la ciudad de Madrid dado que los ciudadanos utilizan un sistema de movilidad sostenible y porque a los vecinos de Madrid no les cuesta dinero esa ampliación", ha defendido el delegado de Movilidad, Borja Carabante.

Como ocurre en Pozuelo de Alarcón, la ampliación a este municipio, así como el mantenimiento, correrán a cargo de su Ayuntamiento, que actualmente está ejecutando las obras para la próxima instalación de las bases de Bicimad.

En la ampliación a Pozuelo ya se han aprobado todos los permisos, consensuado ubicaciones y las obras ya han superado la mitad de la ejecución. Esta ampliación llevará Bicimad más allá de la ciudad, un servicio que comenzó con 123 estaciones y solo abarcaba los distritos de Centro, Salamanca, Arganzuela, Retiro, Moncloa-Aravaca y Chamberí.