Cris Imaz lanza 'Vuela': "Ser joven no tiene que ver con la edad, sino con la curiosidad

Durante años, la música pop ha asociado la juventud a una cuestión puramente biológica. Cris Imaz cuestiona esa idea con 'Vuela', su nuevo single, una canción que pone el foco en mujeres mayores que siguen viviendo con curiosidad, valentía y ganas de descubrir cosas nuevas. No es solo un homenaje: es también una declaración de intenciones.

El tema forma parte de 'Creciente', el nuevo disco de la artista, un trabajo atravesado por la reflexión sobre el tiempo, el ritmo frenético de la vida actual y la necesidad de parar, mirar hacia dentro y estar presentes. Un álbum que nace sin prisas, desde la acumulación de canciones y vivencias, y que encuentra su coherencia casi sin buscarla.

En esta entrevista, Cris Imaz habla sobre el valor de escuchar a las personas mayores, la presión social por cumplir etapas vitales, el poder del arte para abrir conversaciones incómodas y su momento artístico actual, marcado por la gratitud, la claridad creativa y el deseo de seguir explorando nuevos caminos sonoros.

1. 'Vuela' es una canción dedicada a mujeres mayores que rompen las reglas. ¿De dónde nace esta idea y qué te inspiró a escribirla?

La idea nació de ver a mujeres de 70 u 80 años y percibirlas súper jóvenes. Pensar que esa curiosidad por hacer cosas por primera vez no corresponde solo a la juventud, sino que es una actitud ante la vida. Me gustaría tenerla siempre.

2. Has dicho en otras ocasiones que la juventud está más relacionada con la curiosidad que con la edad. ¿Crees que la sociedad penaliza el envejecimiento, especialmente en las mujeres?

Yo creo que sí. Estamos muy atrapados por lo que 'toca' hacer en cada etapa vital y eso nos limita muchísimo. Nos quita imaginación para pensar cómo queremos vivir nuestra vida, cómo queremos habitar el tiempo que tenemos.

3. ¿Sientes que a veces no escuchamos lo suficiente a las personas mayores ni aprendemos de su experiencia?

Totalmente. Tengo mucha suerte de ser amiga de gente mayor y me sorprende lo poco que se hablan sus historias, todo lo que han vivido y superado. Ponemos mucho foco en la gente joven y en lo nuevo, pero hay muchísimo que aprender de nuestros mayores.

4. La canción habla de valentía y libertad. ¿Crees que hoy nos dejamos llevar demasiado por las ataduras? ¿Qué papel juega la música para invitarnos a reflexionar?

El arte tiene un poder muy fuerte para romper esquemas y abrir miradas. A veces no se le da suficiente valor. Una canción sobre una mujer mayor puede abrir una línea de pensamiento que no tenías. Como una película que luego comentas con tus amigos. El arte puede cambiar miradas o, al menos, hacerte preguntas.

5. 'Vuela' forma parte de 'Creciente', un disco que reflexiona sobre el ritmo de vida actual. ¿Cómo surge este trabajo?

Es fruto del cúmulo de canciones que llevaba cocinando durante un tiempo. Yo sentía que estaba en un momento de expansión, por eso lo llamé 'Creciente'. Después me di cuenta de que muchas canciones estaban atravesadas por la idea del tiempo, de la sobreestimulación, de la necesidad de vivir más lento y estar presentes.

6. ¿Qué te gustaría que sintiera quien escuche el disco?

Me gustaría que despertara una actitud de presencia y un poco de ternura. Una mirada bonita hacia quienes somos y lo que estamos haciendo. Cada canción habla de un tema distinto y me gustaría que generaran conversaciones.

7. ¿Cómo ha sido tu proceso de composición?

Tengo varios métodos: grabo melodías en notas de voz, escribo ideas en el móvil, letras en cuadernos... Llega un momento en el que sientes que hay una canción cocinándose y tienes que unir todo. En 'Vuela' me rondaba la idea de cómo seremos nosotros cuando seamos mayores, qué tipo de personas seremos. Es casi un manifiesto: quiero ser una persona joven toda la vida.

8. Si tuvieras que elegir una canción del disco, ¿cuál es la más especial para ti? ¿Y la más difícil?

Me siento muy orgullosa de 'No está mal', un tema que verá la luz en breve. Habla de dejar de castigarte por lo que no hiciste y valorar dónde estás. La más difícil fue 'Me aburro', por una parte hablada que nos hizo tomar muchas decisiones a nivel rítmico.

9. ¿Cómo ha sido trabajar con Álvaro Navarro en la producción?

Ha sido una pasada. Tiene una calidad humana increíble y mucha experiencia. Siempre desde la escucha, respetando lo que yo quería y ayudándome a tomar decisiones conscientes.

10. ¿Cómo ha evolucionado tu sonido como artista?

La cantante Cris Imaz lanza su tema Vuela Cedida

Creo que ahora tengo más claridad sobre cómo quiero sonar. Es un sonido más fiel a mi directo, más orgánico, con instrumentos que te imaginas tocándose en vivo y con más protagonismo de las voces y los coros.

11. Este último año está siendo muy intenso para ti. ¿Cómo lo estás viviendo?

Estoy bastante feliz. A veces no paramos a mirar lo que ya hemos recorrido. He vivido hitos muy importantes: encontrar la banda definitiva, tocar en el Teatro Caja Sonora, grabar el álbum... Es un año para celebrar.

12. ¿Qué referentes musicales te inspiran actualmente?

Aprendo de gente muy diversa: Silvana Estrada, Aurora Aksnes, Billie Eilish, Jorge Drexler... y también de artistas con estilos distintos al mío, como Carlos Ares.

13. ¿Te planteas colaboraciones en el futuro?

Me encantaría. Repion, Merino, Siloé... hay mucha gente con la que sería una locura compartir canciones.

14. ¿Qué viene ahora para Cris Imaz?

Ahora quiero centrarme en lanzar el disco y presentarlo en directo, ojalá en mayo o junio. Y después seguir explorando nuevos sonidos y tecnologías. Esto es solo el comienzo de esta etapa 'Creciente'.