Confirmado por la Seguridad Social: el permiso extra disponible desde el 1 de enero

La Seguridad Social anuncia un nuevo permiso extra que beneficiará a multitud de trabajadores en 2026.

Vacaciones de Navidad Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

11 Diciembre 2025 18:34 (hace 6 horas)

Confirmado por la Seguridad Social. Llega un nuevo permiso extra que beneficiará a multitud de familias en España. Desde el 1 de enero de 2026 entrará en vigor el nuevo permiso retribuido de dos semanas extra para el cuidado de los hijos hasta los 8 años.

La nueva medida afectará a padres de niños o personas que hayan adoptado menores desde el 2 de agosto de 2024 en adelante. Este permiso especial se reconocerá como derecho autónomo y será compatible con el resto de semanas vinculadas al nacimiento y cuidado de los pequeños.

La iniciativa busca fomentar la conciliación y la natalidad
La iniciativa busca fomentar la conciliación y la natalidad Envato Elements

El objetivo de esta medida, cuyo anuncio era muy esperado por los trabajadores en España, es fomentar la conciliación y la natalidad. Las dificultades en la conciliación familiar derivada de los intensos horarios se busca ahora contrarrestar con este nuevo derecho.

Quién podrá disfrutar del nuevo permiso de dos semanas extra de la Seguridad Social

Este nuevo permiso servirá para padres y madres que necesiten organizarse para ajustar las dos semanas en el momento que más les convenga, ya que lo podrán disfrutar hasta que el menor cumpla los 8 años.

La Seguridad Social estima que la ayuda beneficiará a más de 365.000 personas, la mayoría residentes en la Comunidad de Madrid. Esta nueva medida forma parte de la ampliación que se aprobó el pasado verano, con la que se alargó a 17 semanas el permiso por nacimiento, con dos semanas adicionales por ciudad, y que permite la posibilidad de disfrutar más allá del primer año de vida del menor.

Aquellos trabajadores que quieran obtener el permiso extra por conciliación familiar deberán notificar a la empresa en los 15 días previos a la fecha de inicio del disfrute. La empresa deberá emitir un certificado con la fecha exacta de inicio y final del permiso. Una vez emitido, se podrá solicitar a través de internet a través del Portal de Prestaciones de la Seguridad Social.

