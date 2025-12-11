Concierto Don Omar en España: fecha y dónde comprar entradas

El cantante Don Omar regresa a España. El intérprete, que ha triunfado con canciones como 'Calm My Nerves' y éxitos atemporales como 'Danza Kuduro', 'Salió el Sol' o 'Dile', llegará en el marco de una gira que le llevará a ofrecer su concierto exclusivo en Europa dentro de nuestro país.

Cuándo será el próximo concierto de Don Omar en España

El concierto de Don Omar se celebrará el próximo 16 de julio de 2026 en el Tenerife Cook Music Festival, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En este evento reunirá los mejores temas de todo su repertorio y apostará por un formato completamente renovado.

El cantante Don Omar ofrecerá un concierto exclusivo en España Ale Correa

El intérprete reunirá temas que han marcado a generaciones, como 'Danza Kuduro', 'Dile, Dale Don Dale', 'Virtual Diva', 'Salió el Sol', 'Guaya Guaya' u 'Ojitos Chiquitos'. El show que se ofrecerá en Tenerife será único y diseñado exclusivamente para esta cita, donde combinará sus grandes himnos con una propuesta renovada pensada para dar una experiencia inolvidable a sus seguidores en España.

Cómo comprar las entradas del próximo concierto de Don Omar en España

Las entradas para el próximo concierto de Don Omar en España estarán disponibles desde el viernes 12 de diciembre de 2025 a partir de las 11:00 horas en las Islas Canarias y las 12:00 horas en la Península Ibérica, Ceuta y Melilla.

Se podrán adquirir a través de internet, acudiendo a la página web oficial del festival Tenerife Cook Music Festival (http://www.cookmusicfest.es/). Solo se prevé un espectáculo que, como hemos comentado, se celebrará el próximo 16 de julio de 2026 en Tenerife.

Una carrera premiada

A sus 47 años, el cantante William Omar Landrón, más conocido como Don Omar, se ha consolidado como una figura indiscutible en la música latina. Sus temas han logrado traspasar fronteras y se han alzado como himnos atemporales de la música.

A lo largo de su trayectoria, Don Omar ha logrado 3 Latin Grammy, 20 Premios Billboard y 19 Premios Lo Nuestro. Además, se ha alzado como nominaciones en galardones internacionales como los MTV Video Music Awards.

Durante el último año, el cantante Don Omar ha vuelto a ver reconocida su influencia a nivel internacional tras recibir el Premio Icono Global de Premio Lo Nuestro y ha sido destacado en People en España como uno de los '50 Más Bellos'.