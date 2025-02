La brutal revelación de dos ex compañeros de prisión de Rosario Porto y Alfonso Basterra

Alfonso Basterra ha regresado a la actualidad por el crimen de Asunta Basterra Porto. La pequeña fue acogida en una familia de clase alta de Santiago de Compostela que formaban él, periodista, y su pareja, Rosario Porto, madre y abogada de profesión.

La pareja fue condenada a dieciocho años de prisión como autores del asesinato de la menor, a la que habían suministrado Lorazepam durante varios meses. Basterra sigue cumpliendo su pena en la cárcel, mientras que la letrada se suicidó el 18 de noviembre de 2020 ahorcándose con una sábana en la prisión de Brieva (Ávila).

Ahora, Basterra está escribiendo una novela de 140 páginas titulada 'Cito' (Ediciones Vitrubio), un proyecto que está desarrollando desde la cárcel de Teixeiro, donde cumple condena desde hace doce años. El libro precisamente está dedicado a Asunta y se puede encontrar ya en algunas librerías por alrededor de 15 euros.

Pero mientras el caso continúa regresando a la actualidad, también surgen algunos detalles escabrosos, especialmente sobre sus protagonistas, que por ahora no están dejando indiferentes a nadie y revelan muchos detalles sobre los condenados.

El brutal relato sobre Alfonso Basterra

En el programa 'Mañaneros' de La 1 han recogido el testimonio de Manu, un compañero de prisión, que no se ha cortado a la hora de hablar de Alfonso Basterra: "Tiene un carácter narcisista, es una persona altiva, no reconoce su delito, se muestra superior intelectualmente a los demás. Es una persona calculadora y bastante egocéntrico".

"Yo tenía contacto con él casi todos los días porque yo estaba estudiando y él era el encargado de la biblioteca, y tenía que bajar a por libros o apuntes. Su comportamiento es altivo, no vestía como el resto de presos. No con chándal, siempre con chaqueta. No se habla con nadie. Quizá como medida de protección, cuanto menos te relaciones, menos problemas vas a tener en prisión", ha continuado relatando.

En cuanto a las relaciones con los compañeros en la cárcel, también ha explicado que no había un tono cordial: "Lo trataban con desprecio, casi no tiene amigos, habla con muy poca gente. Es una manera de protegerse con los problemas que hay en prisión, más con el delito que tiene él".

Los detalles sobre Rosario Porto

El formato también ha contactado con Carmen, que fue compañera en la prisión de A Lama de Rosario Porto, madre de Asunta. "Nuestro primer contacto fue bastante duro, complicado, porque yo soy madre, y para mí tener contacto con alguien que ha tenido la poca vergüenza de asesinar a su hija es complicado. Pero ella te hablaba como si no hubiese pasado nada, más como funcionaria que como interna", explicaba.

"Un día me llamó, estábamos de baja las dos. Me llamó a la sala de día donde tenía expuestas en una mesa todas las fotos de Asunta. Y me preguntaba si yo veía ahí una mala relación. Yo le decía que estaba condenada por eso, y ella me decía que había sido un error, que no ponía la mano en el fuego por Alfonso [Basterra], que había cosas que la hacían dudar", ha continuado relatando.

También ha descrito durante su testimonio cómo era la relación con su ex marido: "Ella no dependía de él, pero al revés sí. Ella incluso solicitó no recibir cartas de Alfonso Basterra y había en la garita muchas cartas de él que ella no recibía".