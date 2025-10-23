Asesinan a puñaladas a la popular influencer Estefanía Restrepo a los 26 años

Brutal asesinato. La influencer Estefanía Restrepo Valencia ha muerto brutalmente apuñalada al sufrir un asalto de robo en plena carretera. El vehículo en el que viajaba la joven colombiana de 26 años fue repentinamente detenido en carrera y los ladrones le asestaron varias puñaladas el pasado viernes, 17 de octubre.

Estefanía, que también era conocida en redes sociales como 'La Traviesta', fue intervenida por los servicios de emergencias, ya que su novio la trasladó a la Clínica Las Vegas de Medellín. Los médicos pudieron certificar que padecía "varias heridas de cuchillo en el brazo y el cuello". Sin embargo, no lograron salvar su vida ante la gravedad de las incisiones.

Los agresores apuñalaron a Estefanía Restrepo en cuatro ocasiones empleando un arma blanca. Su pareja declaró que el ataque ocurrió durante un caso de robo en la variante de Caldas (Colombia), según relató el diario local El Colombiano.

Una infidelidad

Su pareja había declarado que se citó con la joven durante la tarde de aquel fatídico día para intentar reconducir la relación entre ambos. La pareja había compartido los últimos cuatro años, pero sufrieron una crisis tan solo una semana antes por una infidelidad.

Los agresores irrumpieron con una motocicleta para detener la circulación del vehículo en el que viajaba Estefanía Restrepo Valencia. En ese momento, el presunto ladrón atacó a la mujer en el hombro izquierdo, el cuello y un dedo, dejándola gravemente herida.

La policía ahora está analizando las cámaras de seguridad de la zona en la que se declaró que ocurrió el ataque para determinar todas las circunstancias en las que se produjo el brutal asesinato. La Policía, además, ha iniciado una investigación, incluyendo la testificación de su pareja, de quien no ha trascendido su identidad. La familia de la joven ha mostrado sus reticencias sobre el testimonio de la pareja de la influencer.

Valencia había acumulado una gran cantidad de seguidores en redes sociales durante los últimos cuatro años. En Facebook contaba con más de 216.000 'followers', mientras que tenía otros 27.000 en TikTok. Sus contenidos estaban enfocados en vídeos humorísticos y en ellos aparecía ocasionalmente su pareja.