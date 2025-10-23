Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Asesinan a puñaladas a la popular influencer Estefanía Restrepo a los 26 años

La policía está analizando las cámaras de seguridad del lugar en el que se produjo el ataque y la familia desmiente la principal hipótesis.

Asesinan a puñaladas a la popular influencer Estefanía Restrepo a los 26 años
Influencer Estefanía Restrepo Valencia Foto: RRSS
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

23 Octubre 2025 15:23

Brutal asesinato. La influencer Estefanía Restrepo Valencia ha muerto brutalmente apuñalada al sufrir un asalto de robo en plena carretera. El vehículo en el que viajaba la joven colombiana de 26 años fue repentinamente detenido en carrera y los ladrones le asestaron varias puñaladas el pasado viernes, 17 de octubre.

Vídeos Los Replicantes

Estefanía, que también era conocida en redes sociales como 'La Traviesta', fue intervenida por los servicios de emergencias, ya que su novio la trasladó a la Clínica Las Vegas de Medellín. Los médicos pudieron certificar que padecía "varias heridas de cuchillo en el brazo y el cuello". Sin embargo, no lograron salvar su vida ante la gravedad de las incisiones.

Los agresores apuñalaron a Estefanía Restrepo en cuatro ocasiones empleando un arma blanca. Su pareja declaró que el ataque ocurrió durante un caso de robo en la variante de Caldas (Colombia), según relató el diario local El Colombiano.

Una infidelidad

Su pareja había declarado que se citó con la joven durante la tarde de aquel fatídico día para intentar reconducir la relación entre ambos. La pareja había compartido los últimos cuatro años, pero sufrieron una crisis tan solo una semana antes por una infidelidad.

Los agresores irrumpieron con una motocicleta para detener la circulación del vehículo en el que viajaba Estefanía Restrepo Valencia. En ese momento, el presunto ladrón atacó a la mujer en el hombro izquierdo, el cuello y un dedo, dejándola gravemente herida.

La policía ahora está analizando las cámaras de seguridad de la zona en la que se declaró que ocurrió el ataque para determinar todas las circunstancias en las que se produjo el brutal asesinato. La Policía, además, ha iniciado una investigación, incluyendo la testificación de su pareja, de quien no ha trascendido su identidad. La familia de la joven ha mostrado sus reticencias sobre el testimonio de la pareja de la influencer.

Valencia había acumulado una gran cantidad de seguidores en redes sociales durante los últimos cuatro años. En Facebook contaba con más de 216.000 'followers', mientras que tenía otros 27.000 en TikTok. Sus contenidos estaban enfocados en vídeos humorísticos y en ellos aparecía ocasionalmente su pareja.

Lo más compartido

  1. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  2. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  3. Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende
  4. Asesinan brutalmente a la influencer Esmeralda Ferrer junto a su marido e hijos
  5. Muere María Teresa Heras, voz de 'Mary Poppins' y madre del cantante Macaco
  6. La mujer que fue detenida por el asesinato de un hombre en Calella se suicida en prisión
  7. Estas son las propiedades de la espuma de cerveza: todos sus beneficios para la salud
  8. Qué es Yeytuo: la innovadora inyección que previene el VIH aprobada en Europa
  9. Sale a la luz la "insoportable" relación entre Kiko Rivera e Irene Rosales ante su ruptura
  10. Adiós Mercadona: cambia el horario de todos sus supermercados desde septiembre
Contenidos que te pueden interesar
Las 10 mejores canciones para recordar a La Oreja de Van Gogh de Leire Martínez

Las 10 mejores canciones para recordar a La Oreja de Van Gogh de Leire Martínez

¿Prueba en animales sus productos?: Mercadona aclara todas las dudas

¿Prueba en animales sus productos?: Mercadona aclara todas las dudas

El dineral que se embolsan los ganadores del Premio Princesa de Asturias 2025

El dineral que se embolsan los ganadores del Premio Princesa de Asturias 2025

Condenado un hombre por quitarse el preservativo sin consentimiento en pleno acto sexual

Condenado un hombre por quitarse el preservativo sin consentimiento en pleno acto sexual

Esta ciudad española se alza como la más feliz de Europa: "Ideal para una escapada"

Esta ciudad española se alza como la más feliz de Europa: "Ideal para una escapada"

¿Por qué David Chapman mató a John Lennon?: Respuesta del asesino

¿Por qué David Chapman mató a John Lennon?: Respuesta del asesino

Brutales imágenes: graban la muerte del futbolista Antony Ylano en plena calle

Brutales imágenes: graban la muerte del futbolista Antony Ylano en plena calle

Estafa con IA: le roban 300.000 al creer que ligaba con un actor de 'El Juego del Calamar'

Estafa con IA: le roban 300.000 al creer que ligaba con un actor de 'El Juego del Calamar'