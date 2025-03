Alerta por temporal en Murcia: piden no salir a la calle y las riadas arrastran coches

Alerta por temporal en la Región de Murcia, que también afecta a parte de la Comunidad Valenciana, sur de Cataluña y Andalucía. La peor alerta se encuentra en la localidad de Lorca (Murcia), donde multitud de vehículos se han visto arrastrados por las riadas y se llama a la población a permanecer en sus casas.

Situación complicada en Lorca (RdM) las fuertes lluvias siguen sacudiendo el oeste y noroeste murciano ????????. Hay aviso naranja ???? pic.twitter.com/0DuE4r0nIn — ? Meteosureste (@meteo_sureste) March 6, 2025

Los servicios de emergencias han rescatado a una mujer que estaba atrapada en su vehículo por el agua mientras circulaba por la carretera de Caravaca a su paso por Lorca. La comarca del noroeste de Murcia está en aviso naranja por fuertes precipitaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, y en aviso amarillo por precipitaciones de 20 litros por metro cuadrado en una hora, la comarca de Lorca.

???? #Cehegín



????Barranco de El Saltador

???? Daniel Muñoz



????No llovía tanto desde hacía 70 años pic.twitter.com/Z8KMkbo24d — Onda Regional (@ORMurcia) March 6, 2025

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha llamado a la población a evitar cualquier salida a la calle en estos momentos. "La situación es muy mala", ha reconocido en una entrevista emitida en Canal 24 Horas, de RTVE. "Le he pedido a la población que se quede en sus casas, que se queden en sus casas, que por favor no salgan, que no transiten al menos en las próximas horas hasta que no amaine este temporal", ha incidido.

Fulgencio Gil, alcalde de Lorca sobre el temporal: "No tenemos instrumentos, ha habido un gran fallo de previsiones"#Canal24horas

??https://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/o20hxFnSWY — RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 6, 2025

Gil también ha explicado que se ha practicado el rescate de alrededor nueve personas y que por el momento no hay constancia de fallecidos. En todo caso, sí se están registrando cuantiosos daños materiales: "Tenemos afecciones en casas particulares, daños en carreteras... Lorca es irregular, tiene muchas zonas altas y se están produciendo daños en bienes públicos y privados bastante cuantiosos".

Clases suspendidas

El presidente regional, Fernando López Miras, ha suspendido las clases esta tarde en la localidad, en los centros de Formación Profesional, el Conservatorio de Música, la Escuela Oficial de Idiomas, el Bachillerato nocturno, y los Centros de Educación para Adultos, así como los centros de personas mayores en Lorca y Mazarrón.

Las clases también se han suspendido en las localidades Caravaca de la Cruz, Cehegín, Bullas, Calasparra y Moratalla. Todo queda a la espera de cómo evolucione la situación, por el momento Lorca no descarta el desalojo de vecinos para garantizar su seguridad.