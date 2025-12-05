Los Replicantes
Adiós a pagar EMT Madrid y Bicimad: gratis este día de diciembre

El Ayuntamiento de Madrid vuelve a activar el transporte público gratuito: autobús y bicicleta sin coste.

Un autobús de la EMT de Madrid Foto: CC
Adrián Parrondo

05 Diciembre 2025 12:17 (hace 4 horas)

Adiós a pagar en EMT de Madrid y Bicimad. El Ayuntamiento ha anunciado una nueva jornada de completa gratuidad en el transporte público municipal para promocionar su uso y facilitar los desplazamientos en la ciudad.

El objetivo de esta medida es claro: apoyar el uso de la movilidad sostenible en la capital reduciendo así los niveles de contaminación y, además, permitir que toda la población tenga acceso a medios alternativos como el autobús o la bicicleta pública.

La gratuidad del transporte se extiende a Bicimad
La gratuidad del transporte se extiende a Bicimad CC

Por este motivo, el Consistorio ha aprobado una nueva jornada de transporte público completamente gratuito, aunque se limita a los medios que opera el Ayuntamiento: autobuses de EMT Madrid (los azules) y Bicimad.

Cuándo será gratis EMT Madrid y Bicimad: nueva jornada en diciembre

Por estos motivos, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que todos los viajes en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT de Madrid) y Bicimad serán gratuitos el 9 de diciembre.

La medida se aplicará desde las 00:00 horas hasta las 23:59 del 9 de diciembre. Permitirá usar Bicimad hasta 30 minutos por bicicleta, así como otras las líneas de EMT Madrid, con excepción de la Exprés Aeropuerto.

Los viajeros deberán validar su título de transporte, aunque no se les eliminarán viajes si cuentan con un billete de 10 desplazamientos. En el caso de no contar con billete, el conductor facilitará un billete sencillo para el que no tendrán que pagar nada.

El Ayuntamiento de Madrid ha activado progresivamente diversas jornadas de gratuidad en el transporte público en la ciudad de Madrid. Desde enero de 2021, se han acumulado 71 jornadas de gratuidad en 28 períodos, que han superado los 77,6 millones de viajeros, beneficiando a más de 15 millones de usuarios no habituales del transporte público.

