Adiós HBO Max: Netflix compra Warner Bros y se hace con el control de la plataforma

Adiós HBO. Netflix ha anunciado la compra Warner Bros Discovery, en un acuerdo sellado por 83.000 millones de dólares (71.200 millones de euros), que incluye todo el catálogo de streaming de HBO Max.

La competencia por hacerse con el control de Warner ha sido muy acusada. Paramount Skydance también había pujado por hacerse con el control de la major, aunque finalmente se impone Netflix.

La multinacional ha ofrecido 28 dólares por acción de Warner Bros, que cuenta con una valoración total de más de 60.000 millones de dólares. El precio implica una prima del 14% sobre el cierre bursátil del jueves. Netflx se adelanta así a Paramount y Comcast.

... En elaboración