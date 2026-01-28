Los Replicantes
Adiós Amazon: cierra su histórico negocio en pleno giro empresarial

La multinacional del comercio electrónico se ve obligada a dar marcha atrás a uno de sus proyectos estrella.

Amazon Foto: Amazon (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

28 Enero 2026 16:35 (hace 5 horas)

Adiós Amazon. La plataforma digital por excelencia se ha consolidado como el gran 'retailer' en la venta por internet. La tienda fundada por Jeff Bezos destaca por sus rápidos plazos de entrega y abordar todo tipo de categorías, siendo el rey del sector.

A pesar de que la mayoría de empresas del sector apuestan cada vez más por concentrar la presencia de tiendas a pie de calle y por fortalecer el canal digital; algunas firmas netamente digitales también intentan dar el paso inverso.

Así ocurre también con la multinacional de origen chino Shein, que ha abierto durante los últimos años tiendas efímeras en España e incluso ha apostado por inaugurarlas de forma permanente en Francia, donde ha encontrado dificultades para implantarse.

Cierre de Amazon: se desprende de sus tiendas y se enfoca en el ámbito digital

En este contexto, Amazon había realizado varios esfuerzos por implantar una red de tiendas a pie de calle y lograr implantar su imagen en las grandes ciudades con un formato automatizado.

Sin embargo, los proyectos no han salido adelante. Amazon ha anunciado que cerrará sus tiendas de alimentos y mercados automatizados de comida con su propia marca, eliminadnos así dos de sus apuestas centrales por el comercio minorista físico.

Amazon ha intentado posicionarse en el mercado con tiendas físicas
Amazon ha intentado posicionarse en el mercado con tiendas físicas CC

Por este motivo, se cerrarán las tiendas Amazon Fresh y Amazon Go, según ha informado la empresa a través de un comunicado oficial. En este proceso, algunos de los establecimientos serán reconvertidos en tiendas Whole Foods Market.

"Si bien hemos visto señales alentadoras en nuestras tiendas físicas de alimentos con la marca Amazon, aún no hemos creado una experiencia de cliente verdaderamente distintiva con el modelo económico adecuado para una expansión a gran escala", ha explicado la multinacional.

Estas medidas inciden en el reciente retroceso de Amazon en el comercio minorista tradicional. La firma ha intentado algunos proyectos, como la apertura de una librería física en 2015, pero progresivamente ha ido abandonando esas librerías, una tienda de bazar llamada Amazon 4-Star, kioskos de electrónica en centros comerciales y hasta una tienda efímera de moda.

En la actualidad, la multinacional Amazon opera 14 tiendas Go, que emplean cámaras para rastrear aquellos productos que los clientes toman de los estantes, así como 58 supermercados Amazon Fresh. La compañía ha anunciado que ayudará a todos los empleados afectados a encontrar otros empleos dentro de la multinacional.

