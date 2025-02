"Montoya por favor": el fenómeno de la isla de las tentaciones que traspasa fronteras

A lo largo de sus ocho ediciones, 'La Isla de las Tentaciones' ha disfrutado de una gran fama en España, las redes se han llenado de comentarios sobre los programas cada día de retransmisión y muchos de sus concursantes ya son reconocidos en nuestro país.

La octava edición del programa ha dado un salto más y se ha viralizado internacionalmente. Usuarios de todas partes de Europa y América están hablando del viral clip en el que Montoya va a gritar desesperado a su pareja Anita.

Cuentas de equipos de fútbol, empresas, tiendas... Todo el mundo ha decidido unirse a esta moda que está colocando a 'La Isla de las Tentaciones' en las conversaciones de todo el mundo.

Todos han hecho sus propias versiones del momento del programa en el que Montoya corre por la playa hacia la villa de las chicas, mientras Sandra Barneda le grita: "¡Montoya, por favor!".

this is CINEMA...Montoya..the tension... you don't need to speak spanish to understand, this is insane https://t.co/2sYZA8jBSM