El desconocido pasado de Montoya: la nueva estrella de 'La Isla de las Tentaciones'

La nueva edición de 'La Isla de las Tentaciones' se estrenó el pasado 6 de enero en Telecinco y, en el mes de programación, una de las parejas ha destacado por mantener el drama y la pasión más vivos que nunca en la Isla. Jose Carlos Montoya, o Montoya a secas, se ha convertido en "el meme" de la edición y sus reacciones a los vídeos de su pareja Anita ya son virales por todo internet.

para las 4 personas que faltan por saber quién es Montoya



esto de #LaIslaDeLasTentaciones7 es históricopic.twitter.com/x17a3SwuuZ — Tu cuenta de confianza (@Viralinas) February 6, 2025

Personaje y cantante

El personaje de Montoya tiene un pasado televisivo que va mucho más allá de las villas de 'La Isla de las Tentaciones', como recoge el usuario @Viralinas. El andaluz que comenzó como defensa en el equipo de fútbol "El Tinte de Utrera", experimentó también en el mundo de la música, gracias a esta parte de su vida, Montoya tuvo la oportunidad de cantar su canción "Vaya tela con la Manuela" en 'El Chiringuito' y de pasar por muchos otros programas televisivos.

Montoya cantando su single "Vaya tela con la Manuela" en El Chiringuitopic.twitter.com/PDojEAqzNy — Tu cuenta de confianza (@Viralinas) February 5, 2025

Los programas españoles no han sido el único objetivo de Jose Carlos ya que podemos encontrar por internet algunas imágenes del programa británico 'The Language of Love' en donde debía encandilar a las mujeres inglesas.

Montoya también participó el el reality británico "The languaje of love" donde tenía que enamorar a chicas inglesas pic.twitter.com/hTDyUQXZUk — Tu cuenta de confianza (@Viralinas) February 5, 2025

Televisión Española contó también con el andaluz en su programa 'El Conquistador' que como lo define RTVE: "pone a prueba la fortaleza física y mental de 33 concursantes divididos en tres equipos, cada uno liderado por un capitán".

Presentación de Montoya para "El Conquistador" de TVEpic.twitter.com/fb07TzhZL3 — Tu cuenta de confianza (@Viralinas) February 5, 2025

La despedida de Montoya de "El Conquistador" de TVEpic.twitter.com/aeqvYUlAAK — Tu cuenta de confianza (@Viralinas) February 5, 2025

Bajo su nombre artístico, D'Montoya tuvo la oportunidad de patrocinar su música por bastantes programas de la televisión. 'Sálvame' contó con su presencia para la promoción de 'Conchita. La niña pija'.

Montoya también estuvo en Sálvame como Dmontoya promocionando otro de sus singles, "Conchita la chica pija" pic.twitter.com/AFaZesqs8K — Tu cuenta de confianza (@Viralinas) February 5, 2025

El norte de España también escuchó a Montoya cantar en su paso por la alfombra roja del FesTVal de Vitoria.

Montoya cantando en el FesTVal de Vitoriapic.twitter.com/sfRs1YHsxD — Tu cuenta de confianza (@Viralinas) February 5, 2025

Y del norte bajamos directamente al paso de D´Montoya por la televisión andaluza en Canal Sur.

Montoya presentando su single "Vaya tele con la Manuela" en Canal Sur pic.twitter.com/TGBvYfOSDX — Tu cuenta de confianza (@Viralinas) February 5, 2025

El público de 'La Isla de las Tentaciones' no fue el único en caer en sus brazos, la difunta María Teresa Campos también disfrutó de un baile con el andaluz.

Montoya bailando con María Teresa Campos en "Qué tiempo tan feliz" pic.twitter.com/V00msLhycH — Tu cuenta de confianza (@Viralinas) February 5, 2025

Su pasado en Telecinco

Dentro de Mediaset, Jose Carlos Montoya participó en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' donde ya pudimos conocer algo más a fondo del hombre que hemos visto en 'La Isla de las Tentaciones'.

Montoya también estuvo en MYHYV conquistado a Carmen, que más tarde sería tentadora en #LaIslaDeLasTentaciones pic.twitter.com/U7b0f9hEZF — Tu cuenta de confianza (@Viralinas) February 5, 2025

Montoya llorando en "Mujeres y Hombres y Viceversa"pic.twitter.com/MruQ8FFxJF — Tu cuenta de confianza (@Viralinas) February 5, 2025

Lo que está claro es que Montoya lleva toda su vida preparándose para estar delante de las cámaras. Con él, Telecinco ha encontrado a una persona que, si se aprovecha, será el rey de todos sus realities y programas de corazón.