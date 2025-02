Anabel Pantoja rompe su silencio: reveladoras declaraciones en plena investigación

Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, están siendo investigados por presunto maltrato infantil contra su hija Alma. La causa permanece abierta en el Juzgado de Instrucción Nº4 de San Bartolomé de Tirajana tras el ingreso de la menor en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria.

Los médicos detectaron unas presuntas lesiones en el cuerpo de la recién nacida, que permaneció ingresada durante 18 días en los que se llegó a temer por su vida. Los profesionales pusieron todo en conocimiento del Juzgado de Guardia para que tomase medidas al respecto.

El juez prepara una intensa investigación para aclarar todos los hechos que se alargará durante los próximos seis meses. Entre otros aspectos se analizarán las cámaras de seguridad del lugar en el que presuntamente ocurrieron todos los hechos.

Los informes hablan del síndrome del niño zarandeado, una grave condición médica que puede ser constitutiva de maltrato infantil. Por el momento, el juez encargado del caso no ha tomado medidas cautelares contra los padres, incluyendo la separación de su hija.

Las palabras de Anabel Pantoja

En plena vorágine por la investigación del caso, Anabel Pantoja ha concedido unas declaraciones a Europa Press en las que habla en todo momento en singular y primera persona, solo sobre ella, explicando que intenta retomar su vida junto a su hija.

"Llevo más de una semana o diez días sin salir, creo que no os he perjudicado en vuestro trabajo, así que quiero que no me perjudiquéis en mi vida", ha lanzado la sobrina de isabel Pantoja, que muestra su intención de retomar su "vida normal".

Además, ha negado en todo momento que haya pactado una imagen con su hija con ningún medio de comunicación, como se ha especulado durante las últimas horas: "Yo entiendo que estáis aquí, ya me habéis visto, ya se me ha fotografiado de lejos, porque yo no he pactado nada tampoco, que es que, es muy fuerte".

- Vosotros estáis bien?

- "Yo estoy bien"

Anabel Pantoja contesta también en primera persona aunque pregunten por terceras#vav #anabelpantoja pic.twitter.com/5HpNY0I64c — BCMG On Stage (@BCMGOnStage) February 6, 2025

Anabel Pantoja ha descartado en todo momento hablar con su pareja cuando se ha preguntado por el estado de la relación entre ambos y ha hablado en todo momento en primera persona: "Voy a seguir con la vida y esperando que todo se solucione. Yo estoy bien, dentro de lo que hay. Y no voy a hablar del tema, no voy a entrar en polémica, de verdad". En todo caso, ha negado los rumores sobre una hipotética ruptura con su pareja: "Todo bien, lo que pasa es que es bueno seguir inventando y rellenando revistas y bloques".

Preguntada por el estado de salud de su hija, la influencer ha confirmado que la pequeña evoluciona favorablemente tras su hospitalización: "Está muy bien, gracias a Dios", ha lanzado cuando los periodistas le han preguntado.