La historia tras el viral de "no acepto": por qué huyó Elena Mary Barrantes de su boda

"Perdón a todos, no acepto". El vídeo viral de una mujer que se marcha en plena boda tras declinar la propuesta de matrimonio de su pareja ha recorrido el mundo en forma de meme con todo tipo de formatos y contenidos. Pero muchos se han preguntado qué le motivo a marcharse en plena ceremonia y cuál es la historia del viral.

#Viral "Perdónenme todos, no acepto". Fueron las palabras de una novia que huyó en plena boda dejando a su futuro esposo plantado en el altar. Las imágenes fueron recogidas en Perú y se viralizaron rápidamente. "Encima fue el 14 de febrero", comentó una usuaria en redes sociales. pic.twitter.com/8SzEAp9b13 — Última Hora Col (@ultimahoracol_) February 20, 2025

La protagonista es Elena Mary Barrantes y ha aclarado todos los motivos que le llevaron a adoptar dicha decisión. En una entrevista emitida en la cadena peruana ATV, Barrantes ha rechazado todos los rumores que salieron en redes sociales, en los que se atribuía su huida a supuestas amenazas contra su ex prometido.

En realidad, ha explicado que la verdadera razón que motivó su marcha fue haber descubierto una infidelidad apenas un día antes de celebrar su boda. De este modo, desmiente la versión que había mantenido su ex prometido, Cléver, que sostenía que unas amenazas habrían dinamitado la relación en el último minuto.

La historia de la relación del viral de "no acepto"

La protagonista de la historia también ha revelado cómo fue su relación. Ambos se conocieron cuando ella trabajaba en una tienda de alimentación y un día le propuso cenar: "Siempre venía a comprar, me conversaba. Me preguntaba si era soltera".

Solo una semana después de conocerse, ambos iniciaron la relación y ya con un mes planificaron casarse. "Él me dijo que no me preocupe y me sorprende que dijo que sacó mi partida de nacimiento para casarnos y pagó todo", explicaba.

Sin embargo, solo un día antes de la boda, el 13 de febrero de 2025, una amiga de Elena le reveló una fotografía donde se evidenciaba que se había cometido una infidelidad en la relación. "Me engañó, me traicionó con otra chica, le tomaron una foto", explicaba.

En todo caso, Elena mantuvo la situación en secreto a la espera de plantear cómo afrontaría la situación y si finalmente contraría matrimonio. Sin embargo, el día de la boda fue incapaz de seguir adelante por la traición y la situación a la que se enfrentaba.

"Yo lo quiero, pero no lo amo", señalaba en su entrevista. "Ese día me ganaron las lágrimas y dije 'Perdóneme a todos, no acepto', me saqué los zapatos y me fui corriendo como loca", ha recordado sobre el momento que terminó recorriendo todas las redes sociales.

Su ex prometido, Cléver, también estaba presente en su entrevista. En el vídeo aparece afirmando que se plantearía una boda nuevamente en el futuro. Sin embargo, aunque han intentado hacer una ceremonia simbólica de nuevo, Elena ha rechazado porque no se siente preparada.