La Fiscalía abre diligencias contra el líder de Desokupa por presunto delito de odio

La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias contra Daniel Esteve, líder de Desokupa, por un presunto delito de odio contra las personas migrantes tras una denuncia de la asociación Acción contra el Odio (ACO).

La ONG denunció al dueño de la empresa de desalojos por la publicación de varios mensajes en la red social X en los que, según recogían, "lanzaba amenazas públicas contra personas migrantes y asociaba la inmigración con la delincuencia, basándose para ello en bulos e incluso fabricado él mismo informaciones falsas".

La Fiscalía considera que los hechos denunciados "pueden ser constitutivos de un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas" y apela al delito de incitación al odio, recogido en el artículo 510 del Código Penal, que conlleva a una pena de cárcel de entre uno y cuatro años.

La asociación ACO destaca que tan solo la apertura de diligencias muestra que "los mensajes que se difunden en redes sociales asociando la migración con la delincuencia tienen como único objetivo incitar a la hostilidad y la violencia hacia las personas migrantes y los colectivos vulnerables".

Mensajes denunciados

Entre los mensajes que apunta la Fiscalía, se encuentran los que grabó en vídeo y que podrían suponer una pena de prisión si la causa sigue adelante. Algo similar a la causa abierta contra el ex secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, a quien también se investiga por unos tuits en los que llamaba a deportar a "curas pederastas" en lugar de vincular falsamente a las personas migrantes con delincuencia.

"O cerramos fronteras y los enviamos a la puta mierda o estamos perdidos. Son animales, no es un tema de si tienen la nacionalidad o no. Tienen otras costumbres", aseguraba el líder de Desokupa en un vídeo. "No hay que ser racista, hay que ser ordenado, pero cada vez hay que ser más ordenado", afirmaba en otro vídeo.