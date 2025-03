¿De qué trabaja Macarena Olona tras abandonar VOX y cuánto cobra?

La ex portavoz parlamentaria de VOX en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, logró una gran visibilidad mediática convirtiéndose en una de las caras más visibles de la ultraderecha durante la pasada legislatura. Sin embargo, su auge llevó a la dirección nacional a enviarla como candidata para la Junta de Andalucía, que disputó en 2022 a Juanma Moreno sin ningún éxito: el PP logró mayoría absoluta y no dependió en ningún caso de su partido.

Lejos de apostar por continuar en el Parlamento de Andalucía por un territorio con el que tan solo tenía como vinculación ser paracaidista por Granada, la ex política alicantina terminó por renunciar a su escaño y empezó a cargar contra la dirección de Santiago Abascal, a pesar de que había rumores sobre su futuro regreso a Madrid.

Con motivo de las elecciones de 2023, registró una candidatura como partido político propio, que bautizó con el nombre de Caminando Juntos, con el que abrió campaña electoral en un prostíbulo y prometía romper con el bipartidismo. Sin embargo, se quedó como una formación extraparlamentaria sin apoyos suficientes.

En un primer momento tras las elecciones de 2023, Macarena Olona mantuvo un perfil bajo y se retiró momentáneamente de la vida pública. En noviembre de ese año, además, se reincorporó a su plaza como abogada del Estado en la Audiencia Nacional, donde representa a Hacienda en asuntos tributarios en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

Esta era su plaza en titularidad, después de haber sido abogada jefe del Estado en el País Vasco y de haber pasado por la empresa pública Mercasa en Sevilla, donde destapó el pago de comisiones millonarias en relación al caso de los ERE.

Durante este período, Macarena Olona también publicó su propio libro, 'Soy Macarena', una especie de memorias en las que cargaba fuertemente contra la actual cúpula de VOX, a la que acusaba de su "deriva yunquera", en relación a la organización ultraderechista El Yunque, originaria en México y vinculada a otras organizaciones como HazteOír.

En un rifirrafe en redes sociales, Macarena Olona también demostró su última nómina cuando un usuario la increpó en X. En ella aparecía reflejada la cantidad de 7.850,94 euros netos. "Te dicen que todos somos iguales. Que ahora solo busco seguir viviendo de la política. La realidad es que yo elijo seguir sirviendo a los españoles. Desde mi independencia. No. No todos somos iguales", escribió por entonces.

Durante su aventura con Caminando Juntos, Macarena Olona también inició un periplo por América Latina, que le llevó a reunirse con empresarios y políticos principalmente de Panamá y El Salvador. Reuniones que después dieron paso a algún proyecto.

Entre ellos, Olona creó la Fundación Igualdad Iberoamericana, cuya primera sede estableció en Panamá (país que la UE mantiene en su lista de paraísos fiscales) y que se define como un 'lobby antifeminista'. Este proyecto, que decía "combatir la ideología de género" tenía como intención extenderse después a España y de él afirmó que se había creado con sus propios ahorros. Después realizó visitas por varios países de América Latina.

Además, Macarena Olona ha convertido su perfil en un gran altavoz de las iniciativas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Durante este período fuera de la política, ha acudido a actos institucionales en el país y se ha reunido con la élite de esta nación centroamericana, como ha mostrado en todo momento en sus redes sociales.

