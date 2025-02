Anabel Pantoja se defiende tras la investigación por presunto maltrato infantil

Anabel Pantoja publica un comunicado tras el ingreso de su bebé en el hospital por supuestas lesiones a su bebé. Las declaraciones han surgido tras la publicación de la investigación por parte de los los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria. "Estoy justificándome de algo que evidentemente no ha sucedido, al menos lo que se está publicando" ha mencionado en Instagram la sobrina de Isabel Pantoja.

La colaboradora de televisión ha confirmado que su bebé se encuentra ya en casa "sana y feliz" después de su ingreso en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. La sevillana ha hablado sobre el parte realizado por los médicos del hospital y lo ha definido como "un protocolo rutinario de una bebé de 40 días" y ha explicado que tanto ella como su pareja colaborarán con las autoridades para contar su versión de lo ocurrido, siendo esta la única verdad.

El trato mediático al bebé de Anabel pantoja

Después de agradecer en Instagram el cuidado con el que los medios estaban hablando de su familia y su bebé, Anabel ha expresado su descontento en un vídeo publicado en Instagram: "A pesar de hacer las cosas bien y colaborar, se han filtrado cosas, se han dicho y publicado barbaridades, cosa que me duele en el alma pero no me preocupa porque tengo la cabeza en la salud de Alma".

La sobrina de Isabel Pantoja ha mencionado también la complejidad de la situación y las dificultades para comprender los hechos pero ha dicho que se encuentra tranquila y que prioriza actualmente que su hija se encuentre sana en casa antes que los rumores.

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria confirmó este jueves la apertura de diligencias previas desde el 21 de enero a Anabel Pantoja y su pareja como presuntos responsables de un delito de maltrato infantil a su bebé entre los días 11 y 27 de enero

La justicia ha intervenido en el caso debido al parte de lesiones sobre el bebé publicado el 17 de enero por el hospital de Gran Canaria según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).