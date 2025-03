La DGT refuerza controles y sanciona a más de 1.600 pasajeros sin cinturón en una semana

La Dirección General de Tráfico (DGT) sigue intensificando su lucha por la seguridad vial en España. En su última campaña de control, realizada entre el 10 y el 16 de marzo, se inspeccionaron cerca de 450.000 vehículos en todo el país con el objetivo de comprobar el uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil. El balance ha sido contundente: más de 6.000 sanciones en solo siete días.

???? Mañana ponemos en marcha (hasta el día 16) una nueva #CampañaEspecialControlYVigilancia, dedicada a los sistemas de retención (#cinturón y #SRI). La #ATGC y las policías locales y autonómicas que se sumen vigilarán el cumplimiento del uso obligatorio de este equipamiento. pic.twitter.com/tvr3wf7tsF — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 9, 2025

Más de 1.600 pasajeros sancionados

Según los datos de la DGT, de los 6.024 conductores y pasajeros multados, 3.088 eran conductores que circulaban sin el cinturón de seguridad, mientras que 1.291 iban en el asiento delantero y 1.645 en los traseros, todos sin la debida protección. Además, se detectaron 385 casos de menores de 135 cm de altura que viajaban sin el sistema de retención infantil obligatorio.

Uno de los datos más preocupantes es que el 77% de los infractores fueron detectados en carreteras convencionales, donde el riesgo de accidente es mayor y la falta de cinturón puede resultar fatal en caso de salida de vía, uno de los siniestros más comunes en este tipo de vías.

Sanciones y retirada de puntos

El incumplimiento de la normativa de seguridad vial conlleva una multa de 200 euros para quienes no usen el cinturón o no lleven correctamente sujetos a los menores. En el caso de los conductores, además de la sanción económica, se les restan cuatro puntos del carné de conducir. Sin embargo, los pasajeros sancionados no pierden puntos, ya que la responsabilidad en estos casos no recae directamente sobre ellos.

La DGT recuerda que, aunque las multas se imponen al infractor, cuando se trata de menores, el responsable será el conductor del vehículo.

Un problema recurrente en las carreteras

Las cifras de la DGT ponen en evidencia la persistencia del problema. Solo en lo que va de 2025, se han registrado 42 accidentes mortales en los que las víctimas no llevaban el cinturón de seguridad.

Estas campañas de control buscan reducir estas cifras y concienciar a los conductores y pasajeros sobre la importancia de utilizar siempre los sistemas de retención, sin importar la distancia o el tipo de carretera por la que se circule.